قرض التعليم في 3 بنوك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

ينجذب الكثير من عملاء البنوك مع اقتراب الدراسة إلى متابعة قروض التعليم من البنوك المختلفة، و سط منافسة شديدة بين البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم قروض و منتجات مصرفية تهم اكبر قدر ممكن من العملاء.

ويقدم بنوك (saib- QNB- مصر) قرض التعليم، بنسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، و يستعرض "صدى البلد" تفاصيل قرض التعليم، خلال هذا التقرير، وفقا لما تم نشره عبر المواقع الإلكترونيه لتلك البنوك.



قرض التعليم من بنك saib

-تمويل يصل إلى 75 % من قيمة المصروفات الدراسية .

-تمويل يبدا من 5000 جم و حتى 100000 جنيها مصريا .

-فترة تمويل من 6 شهور وحتى 12 شهر.



-تسهيلات فى سداد الاقساط من اى فرع من فروع البنك .



فئات المتقدمين لقرض التعليم

-الموظفين بالقطاع العام و القطاع الخاص.

-رجال الأعمال.

-أصحاب المهن الحرة.

شروط قرض التعليم للموظفين المصرين



-يتراوح عمر العميل بين 24 وحتى 60 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 4000 جنيه مصريا .

-حد ادنى لسنوات العمل عامين على الاقل بجهة العمل .



شروط قرض التعليم لرجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة

-الجنسية : مصريين فقط .

-السن : يتراوح عمر العميل بين 25 وحتى 65 عاما عند نهايه مدة القرض .

-حد ادنى للراتب الشهري 5000 جنيه مصريا .

-حد ادنى 4 سنوات للنشاط .



المستندات المطلوبة لقرض التعليم



-رقم قومي سارى .

-نموذج طلب قرض مستوف كافة البيانات .

-شهادة قيد من المنشأة التعليمية موضحا بها إجمالي قيمة المصروفات الدراسية المطلوبة واسم الطالب أو الطالبة (نجل أو نجلة العميل) والسنة الدراسية



رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة

-مستخرج حديث من السجل التجارى ( لم يمض عل تاريخه ثلاثة شهور بحد اقصى ) .

-صورة من رخصة مزاولة المهنة ورخصة المنشأة .

-بطاقة ضريبة سارية للنشاط .

الموظفين

أصل شهادة دخل حديثة و معتمدة من جهة العمل موضح بها تاريخ التعيين والدرجة الوظيفية والدخل الشهري أو كشف حساب بنكي 6 شهور موضح به راتب العميل أو قسائم قبض معتمدة من الشركة ختم HR

يحق للبنك طلب مستندات اضافية اذا لزم الأمر.

ويقدم بنك قطر الوطني الأهلي QNB قرض التعليم ليتماشى مع توقعات و تطلعات العملاء العلمية ولإسرهم، سواء كانوا يريدوا تعليماً أفضل لأولادهم أو الإستثمار في مستقبلهم المهني عن طريق الحصول على درجات علمية عليا مختلفة، و ذلك بنسبة تمويل تصل إلى ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب.

قرض التعليم من بنك QNB الأهلي

- تعلم الآن وإدفع لاحقاً.

- يغطي القرض تمويل مصاريف الدورات التعليمية، الدبلومات، الماجستير المصغر في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير، الدكتوراه، الجامعة أو المدرسة.

- تمويل يصل إلى ٩٥ ٪ من المصاريف الدراسية والكتب.

- تأمين على الحياة مجاناً طوال مدة القرض.

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض.



مميزات قرض التعليم

- مدة القرض تصل إلى ٤٨ شهر.

- قيمة القرض تصل إلى ٥٠٠٠٠٠ جم.

- متوفر بالجنيه المصري فقط.

- متوفر للمصريين فقط.

- متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي

السن لا يقل عن ٢١ سنة : ولا يزيد عن ٦٠ سنة عند نهاية مدة القرض.

و يقدم بنك مصر قرض التعليم لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة، بنسبة التمويل تصل إلى 100%.

قرض التعليم من بنك مصر

يمنح قرض التعليم للمصريين من خلال برامج التمويل الآتية:

-الموظفين بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري.

-الموظفين بموجب اثبات الدخل.

-أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية.

-أصحاب / مستحقي المعاشات (بتعهد تحويل المعاش أو بدون).

-أصحاب الأوعية الادخارية (للمصريين والأجانب).



شروط قرض التعليم بنك مصر



-الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عاماَ.

-الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه (بشروط محددة).

-نسبة التمويل تصل إلى 100%.

-مدة تمويل تصل إلى 84 شهر.



المستندات المطلوبة لقرض التعليم



-صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

-اصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز – كهرباء – مياه - تليفون).

-بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.



بالنسبة للموظفين:



-شهادة مفردات الراتب الشهري.

-تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).



بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:



-صورة البطاقة الضريبية.

-ترخيص / تصريح مزاولة المهنة ) للمهن الحرة).

-مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

-كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر او شهادة دخل من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي او جمعية المحاسبين والمراجعين.



بالنسبة لأصحاب ومستحقي المعاشات:

-بيان بقيمة المعاش.

-بيان بالمستفيدين من المعاش (في حالة مستحقي المعاشات).

-تعهد بتحويل المعاش شهريا (في حالة تعهد جهة صرف المعاش بالتحويل).

مميزات قرض التعليم



-يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

-امكانيه تمويل مرحله دراسية بالكامل.

