لو خدت قرض وتعثرت.. رئيس البنك الزراعي يكشف الإجراءات.. فيديو

وجه علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، رسالة طمأنة للمتعثرين في سداد القرض، قائلا: "اطمن إحنا معاك".



وأضاف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك محورين في موضوع التعثر، وهي إذا حصل العميل على القرض وبدا في المشروع وفشل فمن طبيعية البنك أن يساعده".

وأشار: "إذا كان العميل غير جدا وحصل على القرض لمشروع معين ولم ينفذ ذلك، ففهي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، موضحا: "اتخذنا قرار بمعالجة كل المشكلات القديمة منذ عام 2000 إلى 2020".