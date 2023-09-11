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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو خدت قرض وتعثرت.. رئيس البنك الزراعي يكشف الإجراءات.. فيديو

علاء فاروق، رئيس
علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري

وجه علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، رسالة طمأنة للمتعثرين في سداد القرض، قائلا: "اطمن إحنا معاك".

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وأضاف علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك محورين في موضوع التعثر، وهي إذا حصل العميل على القرض وبدا في المشروع وفشل فمن طبيعية البنك أن يساعده".

 

وأشار: "إذا كان العميل غير جدا وحصل على القرض لمشروع معين ولم ينفذ ذلك، ففهي هذه الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية"، موضحا: "اتخذنا قرار بمعالجة كل المشكلات القديمة منذ عام 2000 إلى 2020".

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