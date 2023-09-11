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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

20 ألف جنيه.. البنك الزراعي يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح |فيديو

علاء فاروق
علاء فاروق

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم إتاحة قرض جديد للفلاح المصري قريبا.

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بشرى سارة للمزارعين|شيماء موسى تكشف تفاصيل قرض البنك الزراعي لمساعدة أبناء المزارعين

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يصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي

وأضاف “فاروق”، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "حاليا نفكر في تقديم قرض للفلاح المصري مرتبط بالصحة".


وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أن "القرض يأتي لمساعدة الفلاح على مواجهة الظرف الطارئة"، موضحا: "القرض يصل إلى 25 ألف جنيه، وسيتم اتاحته بداية من شهر ديسمبر".

 

وأكد أن "القرض يأتي ضمن حزمة من البرامج الخاصة بالبنك الزراعي".

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