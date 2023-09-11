20 ألف جنيه.. البنك الزراعي يعلن مفاجأة سارة لـ الفلاح |فيديو

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه سيتم إتاحة قرض جديد للفلاح المصري قريبا.

وأضاف “فاروق”، خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "حاليا نفكر في تقديم قرض للفلاح المصري مرتبط بالصحة".



وأشار رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إلى أن "القرض يأتي لمساعدة الفلاح على مواجهة الظرف الطارئة"، موضحا: "القرض يصل إلى 25 ألف جنيه، وسيتم اتاحته بداية من شهر ديسمبر".

وأكد أن "القرض يأتي ضمن حزمة من البرامج الخاصة بالبنك الزراعي".