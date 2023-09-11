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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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يصل إلى 10 ألاف جنيه.. تفاصيل مبادرة البنك الزراعي لأبناء المزارعين

بشرى سارة للمزارعين|شيماء موسى تكشف تفاصيل قرض البنك الزراعي لمساعدة أبناء المزارعين

صدى البلد

كشفت الإعلامية شيماء موسى، عن خبر سار لكل المزارعين، و تفاصيل قرض البنك الزراعي المصري للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين.

وقالت شيماء موسى، خلال تقديمها برنامج "بيزنس" المذاع على شاشة "صدى البلد 2"، إن البنك الزراعي المصري أعلن عن إطلاق قرض شخصي بتمويل يصل إلى 10 ألاف جنيه و ذلك تحت شعار "علمهم و أحنا في ضهرك".

وأوضحت "موسى"، أن القرض يهدف إلى مساعدتهم في تحمل تكاليف مصروفات المدارس و الجامعات لأبنائهم، و ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح و بدء العام الدراسي الجديد، و يتيح القرض مصروفات التعليم و تمويل المصروفات الدراسية لأبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية.

وأضافت، أنه يتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان من خلال بطاقة الحيازة الخاصة بالمزارع و ذلك بحد أدنى 2000 جنيه و حد أقصى 10 ألاف جنيه، و تبلغ مدة التمويل حوالي 12 شهر، و يتيح البنك للعميل مرونة في السداد حسب اختياره.

إطلاق القرض بجميع الفروع بالمحافظات

ونوهت، إلى أن البنك يمنح العميل وثيقة تأمين حياة مجانية خلال فترة القرض، مضيفة أن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أعلن عن إطلاق القرض من خلال فروع البنك بالمحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفتت، إلى أن البنك الزراعي يعمل على تحقيق أهداف مبادرة "حياة كريمة" تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، كاشفة أن إعلان البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية و المزايا الإضافية لجميع العملاء الحاليين و الجدد، و ذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر الحالي. 
 

قرض البنك الزراعي المصري مصروفات التعليم أبناء المزارعين مصروفات المدارس عيد الفلاح حياة كريمة

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