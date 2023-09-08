يصل لـ 500 ألف جنيه.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي

يقدم البنك الزراعي المصري، العديد من الخدمات لأصحاب المعاشات من القطاع الحكومي والخاص، ومن ضمنها القرض الشخصي، الذي يصل إلى نصف مليون جنيه.. فما تفاصيل هذا القرض؟

يبدأ قرض البنك الزراعي من 5 آلاف ويصل إلى 500 ألف جنيه، ولكن بشرط أن يتخطى المعاش 900 جنيهًا.

كيفية الحصول على قرض البنك الزراعي

يتطلب الحصول على قرض أصحاب المعاشات، عدد من المستندات، وهي: صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى بشرط أن تكون سارية، تعهد بتحويل المعاش، وإيصال مرافق حديث «غاز كهرباء مياه».

مميزات قرض المعاشات من البنك الزراعي

يتضمن قرض أصحاب المعاشات، عدد من المميزات، أبرزها أن الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه فقط، عائد القرض سنوي متناقص، وفترة سداد تصل لـ 10سنوات.

هذا بالإضافة إلى تسهيلات في السداد، وثيقة تأمين على الحياة، ومبلغ التمويل يصل إلى 500 ألف جنيه، فضلا عن إتاحة قرض بضمان الشهادات وحسابات التوفير والودائع.

فيما يمكن للأفراد أصحاب الأوعية الادخارية، من الشهادات والودائع وحسابات التوفير أو حتى البطاقات المختلفة بالبنك الزراعي، طلب الحصول على «قروض مضمنة» أو قرض بضمان الوعاء المكتتب فيه لدى البنك، بتمويل حتى 90% من قيمتة الشهادة على سبيل المثال، والفائدة 2% زيادة عن سعر العائد على الوعاء، بفترات سداد حتى 10 سنوات.

قروض أخرى من البنك الزراعي المصري

1- قرض «باب رزق»

يتيح البنك الزراعي الحصول على قرض «باب رزق» لأصحاب المهن الحرة من صغار الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، بفائدة 12.25% متناقصة أي ما يعادل 7% ثابتة.

ولا يحتاج القرض لتقديم ضمانات مثل تحويل مرتب أو غيره، بفترات سداد من 6 إلى 12 شهر، وقيمة القرض تبدأ من ألفي جنيه وتصل حتى 10 آلاف.

2- قرض مصروفات التعليم

أعلن البنك الزراعي المصري، مؤخرا، عن إطلاق قرض شخصي للمساهمة في تغطية مصروفات التعليم لأبناء المزارعين بتمويل يصل إلى 10 آلاف جنيه، لدعم المزارعين ومساعدتهم على تحمل تكاليف مصروفات المدارس والجامعات لأبنائهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح وبدء العام الدراسي الجديد.

ويتيح قرض مصروفات التعليم تمويل المصاريف الدراسية ومستلزمات الدراسة لطلاب المدارس والجامعات من أبناء المزارعين الحائزين للأراضي الزراعية.

يتم احتساب القرض بواقع 2000 جنيه عن كل فدان ببطاقة الحيازة للمزارع، وذلك بحد أدنى 2000 جنيه وحد أقصى 10 آلاف جنيه. وتبلغ مدة التمويل 12 شهراً، ويتيح البنك للعميل مرونة في دورية السداد حسب اختيار العميل.