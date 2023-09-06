بشرى لـ أصحاب المعاشات.. 15% تعويضا من الأجر السنوي في هذه الحالات

تسهيلات عديدة منحها قانون المعاشات الجديد حتى بعد انتهاء الخدمة للمؤمن عليهم؛ وذلك للتيسير عليهم في مواجهة أعباء الحياة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي عانت منها جميع دول العالم.

نص القانون على أن يصرف تعويض لـ أصحاب المعاشات بنسبة 15%، في أي من الحالات الآتية:

1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

2- هجرة المؤمن عليه.

3- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

لا يفوتك ||

4- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

6- عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا.

7- وفاة المؤمن عليه.