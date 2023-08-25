لـ أصحاب المعاشات.. معلومات هامة لحماية المعاش من القطع والوقف| تفاصيل

قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. من القوانين الهامة التي وفرت معلومات متعددة لأكثر من عشرة مليون شخص من أصحاب المعاشات، لذلك يندرج ضمن أحد أبرز القوانين التي صدرت في عهد البرلمان السابق.

حمل قانون التأمينات والمعاشات ضمن ثناياه مزايا هائلة لمست جميعها كافة المواطنين من أصحاب المعاشات فيما يتعلق بزيادة معاشهم بشكل منتظم بمواجهة ارتفاع الأسعار ومواكبة الظروف المتغيرة، وايضا والعاملين بالدولة بالقطاعين سواء عام او خاص وعدد من الفئات الأخرى كالعمالة غير المنتظمة.

تجنب هذه الأمور للحفاظ على معاشك بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

بين قانون التأمينات والمعاشات الإجراءات الواجب اتباعها لتجنب قطع او وقف المعاشات عن المواطنين ، وذلك في ظل عدم معرفة العديد منهم بها، فنجد ارتكابهم عدد من الأفعال دون دراية بعواقبها في المستقبل بأن وقف صرف المعاشات لهم.

وفي هذا السياق نرصد في السطور التالية عدد من الأمور التي قد تؤدي إلى وقف المعاشات أو قطعها وفقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

حالات وقف المعاشات بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد



رصد قانون التأمينات والمعاشات، حالتين يتم بسببهما وقف المعاشات لأصحابها وذلك وفقا لقانون التامينات والمعاشات وهم:

1- الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي.

2- مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

حالات قطع المعاشات بـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد

أما حالات قطع المعاشات وفقا لما جاء في قانون التأمينات والمعاشات، فهم جاءوا كالتالي:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

المستحقون للمعاشات بقانون التأمينات والمعاشات



كما حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش وهم :

1- الأرمل أو الأرملة، بشرط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.

2- الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.

3- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.

4- الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.