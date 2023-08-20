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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"معاشات الصحفيين" تدشن الاحتفال الجماعي الأول بعيد ميلاد شيوخ المهنة.. غدًا

صدى البلد

أعلنت لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين عن تنظيم حفل عيد ميلاد جماعي، لشيوخ المهنة مواليد شهري يوليو وأغسطس، وذلك في تمام السابعة مساء غدًا الاثنين، على أن يكون ذلك تقليدًا شهريًا، تحتفي فيه اللجنة والجمعية العمومية بأساتذة المهنة.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة، إن الاحتفال الجامعي بعيد ميلاد شيوخ المهنة، فعالية مبتكرة ضمن آليات تنفيذ محاور استراتيجية عمل اللجنة، وتستهدف تكريم أساتذة المهنة البالغين سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين، والمقبلين على هذه السن، وترسخ لقيمة تقدير الأساتذة والتواصل بين الأجيال.

وأضاف عبدالمجيد أن الفعالية ستكون شهرية وهذا الشهر يتم تكريم مواليد شهري يوليو واغسطس، داعيًا كافة الاساتذة الذين تجاوزوا سن الستين في جدولي المعاشات والمُشتغلين للمشاركة.

وقال عبدالمجيد إن الدعوة مفتوحة لكافة أعضاء الجمعية العمومية، زملاء وتلاميذ شيوخ المهنة للمشاركة في  الاحتفاء بهم وتكريمهم.

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