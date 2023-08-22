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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

يصل لمليون جنيه.. تعرف على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

صدى البلد

يعتبر قرض البنك من أكثر الموضوعات بحثا عبر محركات البحث المختلفة، كما أن معظم البنوك العاملة في السوق المصرية تقدم هذا النوع من الخدمات لما له من شعبية، كما تتنافس البنوك فيما بينها في ابتكار أنواع مختلفة من القروض لتلبية احتياجات العملاء.

ويطرح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لاصحاب المعاشات، الذي يصل إلى مليون جنيها، بدون مصاريف استعلام ائتماني.

و يقدم "صدى البلد" تفاصيل وشروط القرض الشخصي لاصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري خلال هذا التقرير، وفقا للموقع الإلكتروني للبنك.


قرض اصحاب المعاشات

-مبلغ القرض يصل الي: 1,000,000 جنيه مصري.

-مدة القرض: تصل الى 10سنوات.

-تامين علي الحياة و العجز الكلي مجانا.

-بدون ضامن.

-بدون مصاريف استعلام ائتماني.

-حساب جارى مجانا.


شروط قرض البنك الأهلي

 

يقدم البنك الأهلي المصري القرض الشخصي لاصحاب المعاشات، وفقا للشروط التالية...

-صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

-الا يزيد عمر المقترض عن 65 عام في نهاية التمويل.

-تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.


رسوم قرض البنك الأهلي لاصحاب المعاشات

-المصاريف الإدارية 2 % من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدماً بحد أدنى 250 جم حال سداد التمويل على 7 سنوات و3% بحد أدني 250 جم حال سداد التمويل لفترة أطول من 7 سنوات.

-عمولـة السـداد المعجل للتمويـل 7 %مـن المبلـغ المدفـوع حـال السـداد النقـدي/ أو تحويل/ أو بأي وسيلة دفع أخرى ، 12 %حـال قيام بنك أخر بشراء المديونية.

-غرامة تأخير سداد القسط 20 جم شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.

استعلام ائتماني أصحاب المعاشات البنك الأهلى المصرى السوق المصرية القرض الشخصي بطاقة الرقم القومي

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