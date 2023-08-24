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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1350 جنيها .. بشرى لـ أصحاب المعاشات

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات

تسعي الدولة المصرية إلي تقديم كافة سبل الدعم لـ  أصحاب المعاشات من أجل إعانتهم على الظروف المعيشية من خلال زيادة المعاشات فى إطار قرارات الحماية الاجتماعية التي تحرص الدولة من خلالها لمساعدة المواطنين.


زيادة المعاشات 350 جنيها


وفى إطار زيادة  المعاشات قرر مجلس اتحاد المهن الطبية في فى بداية مايو الماضي رفع معاش اعضاء اتحاد المهن إلى 1350 جنيه وذلك اعتبارا من يوليو 2023 .

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وكانت قيمة المعاش قبل الزيادة  1000 جنيه شهريا، تصرف إجمالا بقيمة 3000 جنيه كل ثلاثة أشهر.


موعد صرف معاشات نفايات المهن الطبية 


وتأتي زيادة معاشات أعضاء النقابات الآتية :- 

- الأطباء البشريين

- الصيادلة 

- أطباء الأسنان

- الأطباء البيطريين

 وذلك بقيمة 350 جنيها شهريا لتصل إلى 1350 جنيها شهريا تصرف كل 3 أشهر، بدلا من 1000 جنيه شهريا، وذلك اعتبارا من الصرفية المقبلة المقرر لها أغسطس الجاري.


وتتضمن مواعيد  صرف معاشات الأعضاء المستحقين خلال عام 2023، تم صرف دفعة أغسطس خلال أيام 8 و9 و10 /8/2023، وفيما يخص دفعة نوفمبر سوف يتم صرفهـا خـلال أيام 7 و8 و9 /11/2023.
 

خدمات جديد لأصحاب المعاشات 


وفى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لاصحاب المعاشات فقد  أطلق اتحاد نقابات المهن الطبية خدمة جديدة  حيث يام إرسال رسائل على أرقام هواتفهم الشخصية لإخطارهم بموعد صرف المعاشات، وموعد تحديث بياناتهم لضمان استمرارية الصرف.


كما تم تخصيص الخط الساخن ١٥٦٠٣ وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوي الخاصة بالمعاشات .

وعن تحديث البيانات لأصحاب المعاشات، يكون تحديث بيانات الأعضاء كل 4 سنوات، وتحديث بيانات الأسر كل عامين.

وفيما يخص أصحاب المعاشات فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاً عاجلاً بتقديم موعد صرف الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات فى شهر ابريل بدلاً من شهر يوليو من نفس العام الميلادي، وذلك في إطار عدد من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس لمساعدة المواطنين.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

ويبدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023، حيث يمكن الصرف عبر العديد من الوسائل حيث يمكن صرف معاشات سبتمبر من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك أو فروع بنك ناصر الاجتماعي أو محافظ الهواتف المحموله أو الصرف من خلال البريد المصري.
 

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الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023


ويمكن الاستعلام عن معاشات سبتمبر من خلال خطوات سهلة وبسيطة تشمل مايلي :- 


- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

-كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

- فى النهاية يظهر مبلغ المعاشات.
 

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