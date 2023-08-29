لأصحاب المعاشات.. اعرف ايه المطلوب عشان تستلم شقة تميلك| الحق الفرصة

زف صندوق الإسكان الاجتماعي بشرى سارة للمواطنين الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان المتوسط، سكن لكل المصريين، وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين يرغبون في الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي التي يتم الإعلان عنها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي يتوقع أن يتم الإعلان عنها في الربع الأخير من هذا العام أو بداية العام المقبل على الأكثر.

شقق لأصحاب المعاشات

ومن المتوقع أن يضم الطرح المقبل من مشروع سكن لكل المصريين اكثر من 15 مدينة جديدة بالقاهرة الكبرى والصعيد ومنطقة الدلتا بمساحة 90 متر كاملة التشطيب وتتكون هذه الوحدات من ثلاث غرف.

ومن جانبها، أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية أنه من المقرر فتح باب الحجز للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة على أن تكون هذه الشقق متاحة للأشخاص بداية من عمر 21 عامًا حتى 50 عامًا للعاملين، كما أنها متاحة لأصحاب المعاشات من عمر 60 وحتى 75 عامًا.

كما نوه إلى أن هذه الوحدات سوف يتم حسم أعدادها بعد إسدال الستار على الحجز بكافة المدن الجديدة، بشرط ألا يقل الحد الأدنى للدخل عن 2500 جنيه والحد الأقصى 4500 جنيه للأعزب أما الحد الأقصى للأسرة ينبغي ألا يزيد عن 8 الآف جنيه مصري.

تم توجيه الدعم لمن يستحقه

وفي إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، قال الدكتور الحسين حسان، خبري التنمية المحلية، إن الطرح الجديد ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، سيطرح شقق لأصحاب المعاشات في أكثر من 15 مدينة جديدة في مناطق مختلفة، وذلك يأتي في إطار حرص الدولة والقيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين وعلى رأسهم كبار السن وأصحاب المعاشات.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن كانت مصر تعاني قديما من وجود فجوة بين العرض والطلب، في شقق الاسكان الاجتماعي الجديد، ولكن ولكن خلال السنوات الأخيرة، حدث غزو عمراني لتصبح مشكلة التوافر هي الأساس.

وأشار حسان، إلى أن اتخذت الدولة نهجا معينا في توفير السكن لمعدومي الدخل، والذين كانوا يقطنون المناطق العشوائية، أو من ليس لديهم مأوى، وأصبحت الدولة توفر لهم بدون مقدمات أو أقساط، وتم توجيه الدعم لمن يستحقه.

طريقة حجز الشقق

وحول كيفية حجز شقق لأصحاب المعاشات ، يوضح موقع الأول أنه يمكن القيام بعملية الحجز عن طريق زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي (https://www.shmff.gov.eg) وتسجيل رغبة الحجز، ثم رفع المستندات المطلوبة وفقًا لإعلان سكن كل المصريين، والذي يشمل استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار المرفقين بالكراسة بخط واضح، وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

وحسبما أوضحت وزارة الإسكان أن الشرط الاساسي للتقديم في شقق الإسكان أن يكون المواطن بالغ من العمر 21 سنة على الأقل ولديه مصدر للدخل ، والحد الأقصى لسن التقديم 75 سنة بمعني أن اصحاب المعاشات يستطيعون التقديم.

على أن لا يزيد إجمالي مصادر الدخل الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب أو 14 ألف جنيه لمجموع دخل الأسرة.

وعن شقق الإسكان التي سيزيد سعرها عن مليون و400 ألف جنيه ستكون مدة التقسيط بالنسبة لها 25 سنة لحد اقصى ضمن مبادرة التمويل العقاري وبسعر فائدة 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري على 40 ألف جنيه للأعزب، و50 ألف جنيه للأسرة.

وهناك بعض الأوراق والمستندات الهامة والوافي سكن لكل المصريين توافرها من أجل الحصول على هذه الوحدات وهي كالآتي: