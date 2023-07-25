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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدء تسليم شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة.. إجراءات التعاقد

شقق
شقق

تسعي الدولة إلي توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.

طرح شقق الإسكان الاجتماعي

ووفرت وزارة الإسكان الاجتماعي  الحجز ف شقق الإسكان حيث يمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول علي وحدات سكنية الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

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بدء تسليم شقق سكن مصر بمدينة القاهرة الجديدة

بدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تسليم وحدات مشروع سكن مصر، بمنطقة أرض المعارض منذ أمس الاثنين حيث تضمنت المرحلة وحدات العمارة رقم 114  بينما سيتم تسليم وحدات العمارة 155 اليوم الثلاثاء  25 يوليو 2023.

تسليم شقق سكن مصر


- من المقرر تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023، بينما سيتم تسليم وحدات رقم 109 يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023.

- أما وحدات رقم 110 يتم تسليمها يوم الأحد 30 يوليو 2023 فيما  يتم تسليم وحدات العمارة رقم 111 يوم الاثنين 31 يوليو 2023.

- ووحدات العمارة رقم 112 سيتم تسليمها يوم الثلاثاء 1 أغسطس 2023.

-  سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 107 يوم الأربعاء 2 أغسطس وفيما يخص وحدات العمارة رقم 108 يتم تسليمها يوم الخميس 3 أغسطس 2023.

- ويتم تسليم وحدات العمارة رقم 118و 117و 105و 106و103و104 و 101 و102 و100و 99، بداية من 6 أغسطس حتى 17 أغسطس
- ويتم تسليم وحدات العمارة وحدات العمارة رقم 98 و 97 و 96 و 95 و 93 و 92 و 91 و 94 من يوم 20 اغسطس حتى 29 أغسطس

يذكر أنه تم استئناف تسليم 3 عمارات من سكن مصر، في منطقة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم لمراحل مسلسل رقم «9» المرحلة الأولى ومسلسل رقم «5» المراحل الأخرى، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 23 يوليو 2023 وحتى اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.

إجراءات التعاقد ببنك التعمير والإسكان


هناك مجموعة من الخطوات من أجل استكمال التعاقد ببنك التعمير والإسكان تتضمن مايلي 


-يلزم  على العملاء الفائزين بالوحدات التوجه لبنك التعمير والإسكان 2 شارع عباس العقاد بفرع مدينة نصر، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك.

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- وبعدها يتم التوجه لمكتب خدمة المواطنين بجهاز المدينة « خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي »، مع صورة من الشيكات الموقع عليها.

- ويلزم تسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

 

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