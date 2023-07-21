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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد القرعة العلنية لحجز شقق تعاونيات الإسكان فى 4 مدن جديدة.. تفاصيل

شقق
شقق

توفر الحكومة شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث كان أخرها هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

تفاصيل حجز  شقق تعاونيات الإسكان 2023

وجاءت تفاصيل الحجز في الوحدات السكنية بالطرح الجديد بـ شقق تعاونيات الإسكان 2023 لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل  حيث بدء التقديم يوم 4 يوليو 2023 الماضي، واستمر حتى يوم 13 يوليو 2023.

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فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

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جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط


وطرحت وزارة الإسكان  شقق للمواطنين في 4 مدن جديدة، عن طريق هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لـ الوزارة بالتقسيط على 10 سنوات، وبلغ عددهم أكثر من 361 وحدة سكنية.

مساحات شقق تعاونيات الإسكان 2023

تبلغ مساحات شقق تعاونيات الإسكان 2023 بين 95 و155 متر،  في 4 مدن جديدة تشمل مايلي لؤلؤة العاشر من رمضان، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة بدر.

القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية في تعاونيات الإسكان


ومن المقرر إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية في تعاونيات الإسكان 2023 بالمدن الـ 4 الجديدة لكل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرًا بمقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

وستعقد القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023.

أسعار شقق تعاونيات الإسكان بـ لؤلؤة القاهرة الجديدة


تبلغ أسعار شقق تعاونيات الإسكان بـ لؤلؤة القاهرة الجديدة مايلي :- 


- أسعار هيئة تعاونيات البناء في لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتقسيط الـ 109 متر بـ مليون و383 ألف جنيها.

- تبلغ قيمة مقدم جدية حجز شقق هيئة تعاونيات البناء في لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتقسيط 106 ألف جنيها.

- تصل قيمة القسط في لؤلؤة القاهرة الجديدة إلى 42 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 14 آلاف جنيه.

- عند سداد ثمن الشقة كاش، يكون ثمن الوحدة السكنية مليون و106 ألف جنيه بدلاً من مليون و383 ألف جنيه.

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جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

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احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

وبدأ حجز شقق تعاونيات الإسكان في لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم 4 يوليو 2023 الماضي، واستمر حتى يوم 13 يوليو 2023. حيث تم سحب كراسة شروط حجز شقق تعاونيات الإسكان في المدن الـ 4 الجديدة، يوم 27 يونيو 2023 الماضي من مقر الهيئة في 3 شارع سمير عبد الرؤوف مكرم عبيد بمدينة نصر.

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