احذر.. حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023

حذر صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري المواطنين حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي، من تأجير وتغيير نشاط شققهم الحاصلين عليها بالمشروع.

وحددت وزارة الإسكان حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعى وعقوبات المخالفين كالتالى:

حالات سحب شقق الإسكان الاجتماعي 2023



- إذا لم يتم استكمال دفعات السداد الخاصة بالوحدة السكنية خلال الفترة المسموح خلالها بالسداد.

- في حال عدم الذهاب للتعاقد خلال الوقت المحدد.

- في بعض الحالات وفقا لطلب مالك الوحدة.

- إذا تم تأجيرها بدون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- في حال عدم الذهاب لاستلام الوحدة خلال الوقت المحدد.

- إذا ثبت تزوير أي ورقة من الأوراق التي تم تسليمها أثناء التقديم للحصول على الوحدة.

- إذا تم ضبط الشخص يستخدم الوحدة لغير غرض سكني.

- إذا تم التنازل عنها بدون أي موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



طرق التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي 2023

- شراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد في جميع المحافظات، بعد أن يتم الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

- يجب سداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

- الدخول للبوابة الإلكترونية للصندوق واتباع خطوات التقديم كالآتي:

- يقوم المُتقدم صاحب الطلب بإنشاء حساب خاص به من خلال الضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار.

- ملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- إدخال الرقم الكودي المطلوب إدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- بعد إتمام عملية التسجيل، يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية.

- ملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة- إن وجدت.

- تحديد رغبته في المشروع بالمركز/المدينة التـي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- إرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) ملف واحد.

- يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية.

- بعدها تظهر رسالة تم إرسال طلبكم بنجاح.



طرق متابعة حالة الطلب لشقق الإسكان 2023

متابعة حالة الطلب بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق.

من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن التالية 1188 أو 5777 من خلال تليفون المحمول من خلال رقم 090071117 من أي خط أرضي.