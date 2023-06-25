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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تفاصيل تفقد وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد عمليات إعادة ضخ مياه الشرب للباسلة

وزير الاسكان ومحافظ
وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد

استكمالا لجهود الجهات المعنية في أعمال إعادة ضخ مياه الشرب لمحافظة بورسعيد،  تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم،  سير العمل في إعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب،  رافقهما خلالها ممثلي هيئة قناة السويس،  وممثلي وزارة الموارد المائية والري،  وعدد من الجهات المختصة.

 

وتابع " الوزير " و" المحافظ "،  الجهود المكثفة لسرعة إنجاز العمل في الانتهاء من ضخ المياة لمحافظة بورسعيد،  حيث استمعا للموقف الحالي في الأعمال الجارية لإحتواء الموقف.

كما شدد  الغضبان  والجزار،  على تكثيف الجهد والعمل والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالعمل، والانتهاء من أعمال ضخ مياه الشرب، حتى تعود بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد،  وأكدا الوزير والمحافظ، على المتابعة المستمرة لحظة بلحظة،  للجهود القائمة حتي يتم نهو العمل.

وزير الاسكان ومحافظ بورسعيد

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وأشار محافظ بورسعيد أنه هناك تواصل على مدار الساعة،  لمتابعة جهود القائمين على إعادة ضخ المياة من القنطرة غرب لمحطة الرسوة ببورسعيد،  ويجرى تذليل كافة العقبات،  والدفع بمزيد من العمال و المعدات ، من أجل إنجاز الأعمال في أقرب وقت.

وجدير بالذكر، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  قام بتفقد أعمال اعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد  ، من القنطرة غرب،  للمرة الرابعة على التوالي، برفقة وزير الموارد المائية و الري ووزير الإسكان،  والجهات المعنية بالعمل، فضلا عن التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة الممثلة في وزارة المواري الموارد المائية والري، و ممثلي هيئة قناة السويس،  ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  لسرعة احتواء الموقف و إعادة المياة بكامل قوتها للمحافظة.

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