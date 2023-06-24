أعلام المصري الخضراء تكسو بورسعيد والطريق السريع من الباسلة لبرج العرب | شاهد

تشهد محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر حالة من إعلان النفير العام لزحف جماهير النادى المصري إلى استاد برج العرب اليوم لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة أمام فيوتشر فى قبل نهائي كأس الرابطة .
هذا وقد كسي اللون الاخضر شوارع المحافظة من خلال رفع إعلام النادى الخضراء وارتداء الجماهير الزاحفة إلى استاد برج العرب تيشرت الفريق الاخضر .
وبدأ جمهور النادي المصري التحرك من أماكن التجمع التي حددوها ليلة أمس للسفر إلى استاد برج العرب ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم وسط حالة من الاستنفار و التواجد الامنى لمباشرة العملية التنظيمية لسفر الجماهير .
وتجمع 3 آلاف من مشجعي النادي المصري صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية لتحرك السيارات التى ستنقلهم إلى استاد برج العرب.
واستقل مشجعو المصري من مدينة بورفؤاد، إحدى المعديات للعبور بين ضفتي المجري الملاحي لقناة السويس والوصول إلى مدينة بورسعيد للتحرك مع التجمعات الأخرى.
ورفع مشجعوا النادي المصري، الألوان البيضاء والخضراء التي تشير إلى علم النادي، على السيارات بطول الطريق.
الجدير بالذكر أن نائب مجلس إدارة النادى المصري الحسيني ابوقمر كان قد أكد التوصل الى اتفاق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على فتح ٣ منافذ عبور للجمهور بدل من منفذ وحيد حرصا على تسهيل دخولهم وخروجهم للملعب .