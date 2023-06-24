أعلام المصري الخضراء تكسو بورسعيد والطريق السريع من الباسلة لبرج العرب | شاهد

تشهد محافظة بورسعيد منذ الصباح الباكر حالة من إعلان النفير العام لزحف جماهير النادى المصري إلى استاد برج العرب اليوم لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة أمام فيوتشر فى قبل نهائي كأس الرابطة .

هذا وقد كسي اللون الاخضر شوارع المحافظة من خلال رفع إعلام النادى الخضراء وارتداء الجماهير الزاحفة إلى استاد برج العرب تيشرت الفريق الاخضر .

جماهير المصري تزحف لبرج العرب لدعم فريقها أمام فيوتشر FB_IMG_1687603193354 FB_IMG_1687603190892 FB_IMG_1687603195887 FB_IMG_1687603198772 FB_IMG_1687603223797 FB_IMG_1687603226079 FB_IMG_1687603229614 FB_IMG_1687608122591 FB_IMG_1687608127290 FB_IMG_1687608131370

وبدأ جمهور النادي المصري التحرك من أماكن التجمع التي حددوها ليلة أمس للسفر إلى استاد برج العرب ومؤازرة الفريق الأول لكرة القدم وسط حالة من الاستنفار و التواجد الامنى لمباشرة العملية التنظيمية لسفر الجماهير .

وتجمع 3 آلاف من مشجعي النادي المصري صباح اليوم في 3 نقاط رئيسية لتحرك السيارات التى ستنقلهم إلى استاد برج العرب.

واستقل مشجعو المصري من مدينة بورفؤاد، إحدى المعديات للعبور بين ضفتي المجري الملاحي لقناة السويس والوصول إلى مدينة بورسعيد للتحرك مع التجمعات الأخرى.

جماهير المصري تزحف لبرج العرب لدعم فريقها أمام فيوتشر FB_IMG_1687608448965 FB_IMG_1687608425202 FB_IMG_1687608420815 FB_IMG_1687608435125 FB_IMG_1687608376296 FB_IMG_1687608341979 FB_IMG_1687608309846 FB_IMG_1687608302507 FB_IMG_1687608180047 FB_IMG_1687608150984

ورفع مشجعوا النادي المصري، الألوان البيضاء والخضراء التي تشير إلى علم النادي، على السيارات بطول الطريق.

الجدير بالذكر أن نائب مجلس إدارة النادى المصري الحسيني ابوقمر كان قد أكد التوصل الى اتفاق مع الأجهزة الأمنية بالإسكندرية على فتح ٣ منافذ عبور للجمهور بدل من منفذ وحيد حرصا على تسهيل دخولهم وخروجهم للملعب .