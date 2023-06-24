الغضبان: جهود مكثفة للانتهاء من أعمال إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد |تفاصيل

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم ، الأعمال الجارية في إعادة ضخ المياة بصورة طبيعية إلى محطة مياة الرسوة ببورسعيد، وذلك خلال جولته الميدانية، بالقنطرة غرب، للانتهاء من إعادة ضخ المياة بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد.

ورافق المحافظ خلال جولته الجهات المختصة من ممثلي وزارة الموارد المائية والري، و ممثلي هيئة قناة السويس، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل الجاري في ضخ المياة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب إلى محطة الرسوة ببورسعيد، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق وهناك جهود مكثفة للانتهاء من ضخ المياة بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على متابعته لحظة بلحظة، لموقف العمل حتى يتم إعادة ضخ المياه بكامل قوتها لجميع أحياء بورسعيد، مشددا على التنسيق بين الجهات القائمة على الأعمال وتكثيف الجهود لسرعة ضخ المياة للمحافظة.

الغضبان يتابع أعمال إعادة ضخ مياة الشرب مجددا الي محطة مياة بورسعيد من القنطرة غ IMG-20230624-WA0008 IMG-20230624-WA0009 IMG-20230624-WA0017 IMG-20230624-WA0013 IMG-20230624-WA0012 IMG-20230624-WA0016 IMG-20230624-WA0018 IMG-20230624-WA0015 IMG-20230624-WA0019 IMG-20230624-WA0010

جدير بالذكر، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، قام بتفقد أعمال اعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد ، من القنطرة غرب، للمرة الثالثة على التوالي، فضلا عن التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة الممثلة في وزارة المواري الموارد المائية والري، و ممثلي هيئة قناة السويس، ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لسرعة احتواء الموقف و إعادة المياة بكامل قوتها للمحافظة.