عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان: جهود مكثفة للانتهاء من أعمال إعادة ضخ المياه لمحافظة بورسعيد |تفاصيل

الغضبان يتابع أعمال
الغضبان يتابع أعمال إعادة ضخ مياة الشرب مجددا الي محطة مياة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  اليوم ، الأعمال الجارية في إعادة ضخ المياة بصورة طبيعية إلى محطة مياة الرسوة ببورسعيد،  وذلك خلال جولته الميدانية، بالقنطرة غرب،  للانتهاء من إعادة ضخ المياة بكامل قوتها بمحافظة بورسعيد.

ورافق المحافظ خلال جولته الجهات المختصة من ممثلي وزارة الموارد المائية والري،  و ممثلي هيئة قناة السويس،  ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

استجابة للجمهور.. نائب رئيس المصري: 3 منافذ لدخول جماهير بورسعيد برج العرب اليوم

وزير الصحة: 85% مستوى رضا المواطنين عن التأمين الشامل في بورسعيد

وتابع محافظ بورسعيد سير العمل الجاري في ضخ المياة من الترعة الحلوة بالقنطرة غرب إلى محطة الرسوة ببورسعيد،  مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق وهناك جهود مكثفة للانتهاء من ضخ المياة بكامل قوتها لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد على متابعته لحظة بلحظة، لموقف العمل حتى يتم إعادة ضخ المياه بكامل قوتها لجميع أحياء بورسعيد، مشددا على التنسيق بين الجهات القائمة على الأعمال وتكثيف الجهود لسرعة ضخ المياة للمحافظة.

الغضبان يتابع أعمال إعادة ضخ مياة الشرب مجددا الي محطة مياة بورسعيد من القنطرة غ

IMG-20230624-WA0008
IMG-20230624-WA0008
IMG-20230624-WA0009
IMG-20230624-WA0009
IMG-20230624-WA0017
IMG-20230624-WA0017
IMG-20230624-WA0013
IMG-20230624-WA0013
IMG-20230624-WA0012
IMG-20230624-WA0012
IMG-20230624-WA0016
IMG-20230624-WA0016
IMG-20230624-WA0018
IMG-20230624-WA0018
IMG-20230624-WA0015
IMG-20230624-WA0015
IMG-20230624-WA0019
IMG-20230624-WA0019
IMG-20230624-WA0010
IMG-20230624-WA0010

جدير بالذكر، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  قام بتفقد أعمال اعادة ضخ المياة لمحافظة بورسعيد  ، من القنطرة غرب،  للمرة الثالثة على التوالي،  فضلا عن التواصل والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة الممثلة في وزارة المواري الموارد المائية والري، و ممثلي هيئة قناة السويس،  ومسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  لسرعة احتواء الموقف و إعادة المياة بكامل قوتها للمحافظة.

بورسعيد الشرب والصرف الصحى القنطرة غرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الموارد المائية والري عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

6225 شركة.. استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

انقلبت على بوتين .. هل تكتب فاجنر نهاية روسيا ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

بعد تمرد فاجنر.. 4 مناطق أوكرانية تعلن تأييدها لـ بوتين

ترشيحاتنا

بلينكن يناقش الوضع في روسيا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

آخرها مصر.. تعرف على تاريخ صناعة كسوة الكعبة؟

سويلم : تحديث الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية

قرار عاجل لـ بوتين بشأن من يخالف الأحكام العرفية بـ روسيا

عشرات المستوطنين يحرقون سيارات ومنازل الفلسطينيين شمال رام الله

وكيل الأزهر : 3 يوليو يوم عمل لاستمرار امتحانات الشهادة الثانوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات تدل على الإصابة بجلطة اليد

صانع المعجزات.. شاب مصري يفاجئ جوارديولا داخل معبد الكرنك .. شاهد

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فيديو

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ