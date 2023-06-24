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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استجابة للجمهور.. نائب رئيس المصري: 3 منافذ لدخول جماهير بورسعيد برج العرب اليوم

نائب رئيس المصري
نائب رئيس المصري

أكد النائب الحسيني ابو قمر نائب رئيس النادى المصري انه استجابة لطلب الجماهير تم التنسيق مع القيادات الأمنية بمحافظة الإسكندرية لفتح منافذ دخول إضافية عن المنفذ المخصص خلال مباراة الفريق اليوم و المقرر لها التاسعة و النصف أمام فيوتشر فى الدور قبل النهائي لكأس الرابطة .


وأضاف نائب رئيس المصري انه تم الاتفاق مع القيادات الأمنية على فتح ٣ منافذ دخول للجمهور تيسيرا عليهم نظرا لأعدادهم الكبيرة و التى زحفت لمؤازرة فريقها فى مباراته الهامة اليون.  

وشدد نائب رئيس المصري النائب الحسيني ابو قمر على أن اللواء حمدى عثمان مدير أمن النادى سيتولى تنفيذ الاتفاق مع قيادات الاسكندرية الأمنية خلال دخول وخروج الجماهير حرصا على سلامتهم .

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وأوضح الحسيني ابو قمر أن جماهير بورسعيد العاشقة للنادى المصري تجسد ملحمة وطنية فى دعم ناديها اليوم من خلال الاعداد الكبيرة الزاحفة إلى استاد برج العرب لتشجيع فريقها وهذا يتجلى فى نفاذ كافة التذاكر التى طرحت للمباراة منذ اللحظات الأولى كاملة .

وشدد نائب رئيس المصري ان بورسعيد قيادة تنفيذية ممثلة فى محافظها اللواء عادل الغضبان و مجلس إدارة النادى المصري على رأسه الأستاذ كامل ابوعلى يسبقهم الجماهير على يد واحدة دعما للفريق و الجهاز الفنى للعودة بفرحة الفوز خلال تلك الأيام المباركة التى نحتفل خلال أيام منها بحلول عيد الأضحى المبارك اعاده الله على الأمة بالخير و البركات.  

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