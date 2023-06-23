وزير الصحة: 85% مستوى رضا المواطنين عن التأمين الشامل في بورسعيد

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة، إن مستوى رضا المواطنين في محافظة بورسعيد عن منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت نسبتها من 80% إلى 85%.

وأضاف خلال زيارته لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المنشآت الطبية، أن بورسعيد تعتبر النموذج للمنظومة، وأنه لمس خدمات صحية متطورة تخدم أبناء بورسعيد وأبناء المحافظات المجاورة مثل دمياط وشمال سيناء، وأن بها 9 مستشفيات وأكتر من 48 وحدة صحية ومركز، ومستوى التسجيل بلغ أكثر من 650 ألف مواطن من قرابة 800 ألف نسمة في بورسعيد.

وأكد على أن التطوير لن يتوقف، وأن أعقد العمليات الجراحية التي كانت تحتاج توجه المواطن إلى محافظات أخرى تقام بيسر في بورسعيد الآن، مضيفا :"التأمين الصحي الشامل ناجح في بورسعيد، وقريبا سنعلن عن المرحلة الثانية من منظومة التامين الصحي الشامل في محافظات آخرى".



وشدد على أن العنصر البشري أهم عنصر في المنظومة، وأنه يتوافر تعليم وإنسانية وعامل نفسي داخل المنظومة الصحية، مؤكدا على أن مصر دولة فتية وشابة والشباب يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع من 60 إلى 70% لذلك يعتمدون في وزارة الصحة على الشباب بجانب الخبرات المتراكمة من الاستشاريين والأجهزة.



وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.