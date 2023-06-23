قبل ساعات من لقاء فيوتشر.. محافظ بورسعيد يجدد دعمه للنادي المصري

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد تطورات الاوضاع بمعسكر الفريق الاول لكرة القدم بالنادى المصري ببرج العرب استعدادا للقاء فيوتشر المرتقب بالدور قبل النهائى لبطولة كاس الرابطة .

واطمأن محافظ بورسعيد خلال اتصالة الهاتفى بالمدير الفنى للفريق للنادى المصري الدكتور ميمى عبد الرازق واللاعبين على اوضاع الفريق والحالة الفنية والمعنوية للاعبيه، مشيرا إلى تطلع الآلاف من مشجعى وأعضاء المصرى ببورسعيد لتقديم عرض جيد والظهور بشكل مشرف خلال اللقاء الذى سيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة من جانب مشجعى ونقاد الكرة المصرية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمتابعة المستمرة والدعم الكبير الذي يقدمة كامل أبو علي رئيس النادي المصري الذي لايدخل اي جهد في توفير متطلبات الفريق من أجل تحقيق نتائج طيبة.

وجدد اللواء عادل الغضبان دعمه المستمر لمجلس ادارة النادى المصري برئاسة كامل أبو على مقدمة الشكر لهم علي الجهود الكبيرة التي يقومون بها ، ومتابعتهم الدورية للاعمال الانشائية للاستاد الجديد الذى يمثل حلم محبى المصرى بالمرحلة المقبلة للانتهاء من جميع اعماله طبقا للبرنامج الزمنى المعتمد.

وطالب محافظ بورسعيد الآلاف من مشجعى الفريق المساندين للاعبيه باستاد برج العرب خلال اللقاء بالتمسك بسلوكهم الحضارى المعتاد فى مثل هذه اللقاءات المهمة والتاكيد مجددا على التزامهم بالروح الرياضية العالية ودعمهم المخلص لفريقهم ولاعبيه وجهازهم الفنى طوال اللقاء.