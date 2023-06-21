محافظ بورسعيد: المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والغذائية كاف

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة سير العمل في مبادرة من أجل مصر لتوريد اللحوم البلدي لاهالي المحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك.

واستمع محافظ بورسعيد ، لشرح تفصيلي حول جهود تنفيذ المبادرة، مشددا على أهمية توفير اللحوم البلدي بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين، بما يلبي احتياجاتهم خلال عيد الأضحى.

وفي سياق متصل ، أكد محافظ بورسعيد على توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل داخل المنافذ التموينية المتنوعة على مستوى المحافظة ، كما وجه الأجهزة المختصة بمتابعة منافذ بيع اللحوم و أسعارها وجودتها .

وشدد محافظ بورسعيد على أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات.