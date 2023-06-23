عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمر التمكين الاقتصادي، والذي يعد الأول من نوعه، في إطار خطة محافظة بورسعيد لتحقيق النهضة الاقتصادية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة، و صغار التجار، والأسر المنتجة، وذلك بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة، ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وأصحاب الحرف اليدوية، صغار التجار بالحميدى والتجارى، أصحاب مصانع 58 مصنع بمجمع 118 مصنع جنوب بورسعيد.

محافظ بورسعيد : فخور بشباب المصانع وما بذلوه من جهود لرفع اسم مصر عاليا FB_IMG_1687511889710 FB_IMG_1687511884224 FB_IMG_1687511881323 FB_IMG_1687511879088 FB_IMG_1687511876836 FB_IMG_1687511874038

وفي بداية اللقاء، توجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بأسمى ٱيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، على دعمه المستمر لمحافظة بورسعيد و أبنائها، وإعطائها الأولية في كافة المشروعات التنموية والخدمية، قائلا " أنقل لكم تحيات رئيس الجمهورية، الذي يسعى دائما للارتقاء بحياة أبناء بورسعيد و يهتم بهم اهتماما بالغا".

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت في قرى جنوب بورسعيد كأول المحافظات على مستوى الجمهورية، من خلال تطوير الوحدات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، و رفع كفاءة شبكات الطرق، و تطوير المدارس، وإقامة أكبر محطات لتنقية المياه وغيرها من المشروعات القومية.

وخلال كلمته، أكد "محافظ بورسعيد" ، أن بورسعيد تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية ،ونعمل لتصبح مدينة صناعية من الطراز الأول ، وإحدى أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط ، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى تقوم على صناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، وتساهم فى دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

وأعرب محافظ بورسعيد عن فخره بشباب مجمع 118 مصنع جنوب بورسعيد، قائلا " الشباب بذلوا جهودا كبيرة لإقامة مشروعات صناعية ساهمت في تشغيل أبناء بورسعيد ورفع اسم مصر عاليا " وأكد "اللواء عادل الغضبان " أن بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى مجال الصناعة وإقامة كيانات اقتصادية كبرى ، تخلق الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد ، وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية ، وأضاف المحافظ أن الفترة الحالية شهدت تمكين الشباب فى كافة القطاعات ، و تعزيز جهودهم لصالح البلاد ، والاعتماد بشكل أكبر على السواعد الشبابية فى الصناعة ، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا فى تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا

محافظ بورسعيد : فخور بشباب المصانع وما بذلوه من جهود لرفع اسم مصر عاليا ٢ FB_IMG_1687511867304 FB_IMG_1687511869523 FB_IMG_1687511862983 FB_IMG_1687511854013 FB_IMG_1687511851827 FB_IMG_1687511849676

وأشار" محافظ بورسعيد" أن مشروع ال 58 و 54 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة أحد خطوات التجربة الرائدة فى مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد ،ويعد نجاح جديد لشباب المحافظة في مجال الصناعة، لافتا أن المصانع تنتج أجود وأفضل المنتجات ، استكمالا لخطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعى الاستثمارى فى مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وانطلاقا من تنمية وتأهيل الكوادر الشبابية و فتح المجال أمام الوجوه الشبابية ليصبحوا مستثمرين جادين فى مختلف المجالات .

وعن مبادرة "دعم صغار التجار بالحميدي والتجاري و الأسر المنتجة" ، أعلن محافظ بورسعيد عن تدشين المبادرة بالتعاون مع أصحاب المصانع الصغيرة بجنوب بورسعيد، و مؤسسة مشكاة نور، مشيرا أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بالتنسيق مع إدارة الحوكمة بالديوان العام و مؤسسة مشكاة نور للتنوير و الثقافة، سيقوموا بشراء البضائع من أصحاب المصانع الصغيرة بجنوب بورسعيد و أصحاب الصناعات اليدوية، ودعم صغار التجار في الحميدي والتجاري بهذه البضائع، فضلا عن إقامة الأسواق الصيفية والترويج لها، وذلك تحقيقا لمفهوم التمكين الاقتصادي، والذي يهدف لجعل كل فرد في المجتمع منتج، وتكاتف جميع الجهات سواء مواطنين أو رجال أعمال أو مؤسسات مجتمع مدني، لاكتمال حلقة التمكين الاقتصادي بالمحافظة.

و أكد محافظ بورسعيد أهمية وعى المواطن بجهود الدولة المصرية في دعم كافة فئات المجمتع ، للارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن، وتحقيق نهضة شاملة بالمجتمع، متطرقا للحديث عن دور مؤسسات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسة مشكاة نور للتنوير والثقافة، و مشاركتها الفعالة مع محافظة بورسعيد في مختلف الفعاليات التي تهم المواطن.

ومن جانبها، وجهت دكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور، الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المستمر للمؤسسة، مستعرضة جهود المؤسسة في عدد من الملفات التي تتعاون فيها مع المحافظة، ومنها ملف سداد اشتراكات التأمين الصحي الشامل ومتأخرات الايجارات للأسر الاولى بالرعاية، و خطوات تحويل الوحدات المستهلكة لوحدات منتجة، والبدء في الخطوات التنفيذية لدعم صغار التجار بالحميدي والتجاري و إقامة معارض المنتجات والحرف اليدوية بجوار جامع الشاطىء، معربه عن سعادتها للمشاركة في أوجه التنمية المختلفة التي تشهدها بورسعيد.

وفي نهاية اللقاء، تفقد محافظ بورسعيد المنتجات اليدوية لعدد من السيدات ضمن مبادرة مؤسسة مشكاة نور لتحويل الأسر من أسر مستهلكة لأسر منتجة، واستمع المحافظ، لعدد من الأهالي والذين تحدثوا عن تجربتهم في إنتاج المنتجات اليدوية، و الذي انعكس عليها بتحسين المستوى الاقتصادي وتوفير فرص عمل متنوعة لأسرهم، و تم التقاط عدد من الصور التذكارية بين محافظ بورسعيد و الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات.