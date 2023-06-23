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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بورسعيد تستعد للعيد.. الغضبان يوجه بالحفاظ على الوجه الحضاري خلال نحر الأضاحي

 تفقد  اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل بمجزر بورسعيد  ، وذلك  لمتابعة استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، رافقه خلالها  مدير الطب البيطري ،  ومدير مجزر بورسعيد ورئيس حي الجنوب.

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة استعدادا لعيد الأضحى

محافظ بورسعيد يشدد على الاستمرار في مراقبة الأسعار والأسواق

وخلال جولته، تفقد محافظ بورسعيد أقسام المجزر للتأكد من استعداد المجزر لاستقبال الأضاحي تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك،  حيث شدد محافظ بورسعيد على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال ذبح الأضاحي،  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة،  والاهتمام بالنظافة ورفع كفاءة المجزر على اعلى مستوى،  مؤكدا أن مجزر بورسعيد يقدم خدمة ذبح الاضاحي بأسعار مناسبة فضلا عن توافر طبيب بيطري داخل المجزر لفحص الاضاحي قبل عملية الذبح.

خلال تفقده المجزر . الغضبان بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني

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وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالابتعاد عن ذبح الأضاحي في الأماكن الغير مخصصة لها والشوارع،  والالتزام بالذبح في مجزر بورسعيد،  وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة،  ولتحقيق مظهر حضاري لائق بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك.

واكد الغضبان ان بورسعيد اصبحت تشهد طفرة في مجال الإنتاج الحيواني تماشيا مع مجمل التطورات التي شهدتها المحافظة،  منوها إلى أنه تم تطوير المجازر الحكومية ببورسعيد لتحقيق مستوى افضل من الخدمات المقدمة للمواطنين.

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