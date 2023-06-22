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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة استعدادا لعيد الأضحى

مجافظ بورسعيد يؤكد
مجافظ بورسعيد يؤكد على أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر ي

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددا من أئمة المساجد بالمحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها محافظ بورسعيد مع أئمة المساجد واستعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الاضحى المبارك مقدم التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار. 

جاء ذلك بحضور واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة و الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد وعدد من الأئمة بالمحافظة.

ورحب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالدعاة والأئمة قائلًا" أنني أتشرف بوجودي مع الدعاة ومعمرين مساجد الله. 

وأكد محافظ بورسعيد خلال كلمته، علي  الدور الهام لأئمة المساجد والعمل على توعية المصليين خلال الخطاب الديني بجميع القضايا المجتمعية، ودعم جهود الدولة المصرية التي تعمل في كافة الاتجاهات، لافتا إلى أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية، لافتا إلى تقديم كافة الدعم لمديرية الأوقاف بالمحافظة.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع السادة الأئمة لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات التوعوية، و متابعة سير العمل في مديرية أوقاف بورسعيد وتقديم الدعم الكامل انطلاقا من أهمية دور أئمة المساجد الكبير، وتقديرا لجهودهم المتواصلة في العمل الديني والتوعوي. 
 

مجافظ بورسعيد يؤكد على أهمية تقديم الخطاب الديني بشكل ميسر يحقق أهدافه التوعوية

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وتقدم الدكتور جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد ، بالشكر لمحافظ بورسعيد على رعايته ودعمه المستمر لأوقاف بورسعيد سواء الدعم المادي او المعنوي ، مؤكدا علي أن محافظ بورسعيد حريص دائما علي زيارة معظم المساجد ، ويسعى دائما لمعرفة أحوال  المواطنين والعاملين في مختلف الجهات .

ووجه محافظ بورسعيد برفع كفاءة محيط المساجد و ساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، مؤكدا علي  ضرورة الاهتمام بنظافة المساجد و الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك، خدمة لبيوت الله (عز وجل) التي هي شرف لنا، وواجبنا تهيئتها على أفضل وجه

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