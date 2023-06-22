سمير فرج: ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم..فيديو

أكد اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الرئيس عبد الناصر كان قد وضع خطة لتطوير قناة السويس عام 1958، لكن بريطانيا حرضت البنك الدولي على عدم تمويل المشروع، وإقناع دول أخرى مثل الولايات المتحدة، وكندا وأستراليا، بالاعتراض على قرض تطوير قناة السويس

وقال سمير فرج، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن إسرائيل أعلنت عن مشروع قناة بن غوريون منذ 10 سنوات في محاولة منهم لمنافسة قناة السويس، لكن مصر خلال السنوات الأخيرة نجحت في تأسيس قناة السويس الجديدة.

بعض موانئ بريطانيا وأمريكا

وتابع المفكر الإستراتيجي، أن الأسبوع الماضي كان الأسعد بالنسبة لي، كون ميناء شرق بورسعيد صنف ضمن العشر الأوائل متوفقا على بعض موانئ بريطانيا وأمريكا والصين والهند.