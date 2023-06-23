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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يوجه عاملي منفذ الرسوة الجمركي بحسن معاملة الزائرين

محافظ بورسعيد يوجه
محافظ بورسعيد يوجه العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي، بحسن معام

تفقد اللواء عادل الغضبان ،  محافظ بورسعيد،  اليوم صباحا،  منفذ الرسوة الجمركي،  وذلك ضمن جولاته الميدانية ،  لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الخدمية.

محافظ بورسعيد يوجه العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي، بحسن معاملة الزائرين

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وخلال جولته،  هنأ محافظ بورسعيد زوار المحافظة والمسافرين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك،  متمنيا لهم قضاء عيد سعيد ووقت ممتع في محافظة بورسعيد. 

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  كما هنأ محافظ بورسعيد أفراد شرطة الجمارك والموانىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك،  أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي،  بحسن معاملة الزائرين القادمين إلى بورسعيد ،  و التيسير عليهم،  خاصة مع الاقبال الكبير من أبناء المحافظات الأخرى على مدينة بورسعيد خلال الاعياد والعطلات الرسمية،  للاستمتاع بمعالم محافظة بورسعيد السياحية و الحضارية.

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