محافظ بورسعيد يوجه عاملي منفذ الرسوة الجمركي بحسن معاملة الزائرين

تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم صباحا، منفذ الرسوة الجمركي، وذلك ضمن جولاته الميدانية ، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الخدمية.

محافظ بورسعيد يوجه العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي، بحسن معاملة الزائرين FB_IMG_1687511461710 FB_IMG_1687511468692 FB_IMG_1687511458201 FB_IMG_1687511434074 FB_IMG_1687511426787

وخلال جولته، هنأ محافظ بورسعيد زوار المحافظة والمسافرين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم قضاء عيد سعيد ووقت ممتع في محافظة بورسعيد.

كما هنأ محافظ بورسعيد أفراد شرطة الجمارك والموانىء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

ووجه محافظ بورسعيد العاملين بمنفذ الرسوة الجمركي، بحسن معاملة الزائرين القادمين إلى بورسعيد ، و التيسير عليهم، خاصة مع الاقبال الكبير من أبناء المحافظات الأخرى على مدينة بورسعيد خلال الاعياد والعطلات الرسمية، للاستمتاع بمعالم محافظة بورسعيد السياحية و الحضارية.