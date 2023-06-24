27 لاعبًا في قائمة المصري لمباراته أمام فيوتشر بكأس الرابطة| تفاصيل

أعلن الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة لمباراته بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الرابطة والتي تجمعه بفريق فيوتشر والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء غدا السبت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم قائمة المصري 27 لاعباً ففى حراسة المرمى: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاته.

خط الدفاع: كريم العراقي، حسين السيد، إسلام ابو سليمة، إسلام المزين، محمد دبش، عمرو سعداوي، عماد الدين بوبكر، أحمد عماد، سعيد كمال، لؤي فهمي.

ويضم خط وسط المصري عمرو موسى، ايزي ايميكا، حسن علي، الياس الجلاصي، زياد كمال، عبد الرحيم دغموم، حسام جريشة، زياد فرج، أسامة الجزار، محمد الفيومي.



كما يقود خط هجوم المصري: محمد جريندو، عبده يحيى، مروان حمدي، فرانك ايتوجا.