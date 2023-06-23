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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الرعاية الصحية: نفخر لكسر مصر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان

رئيس هيئة الرعاية
رئيس هيئة الرعاية الصحية

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية العانة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات احتفالية تسجيل موسوعة جينيس أكبر علامة "للتوعية بالسرطان" في العالم بمصر، والتي تنظمها الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، وذلك بساحة مصر في محافظة بورسعيد.

 

وأقيمت الاحتفالية بحضور ورعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي من المجتمع المدني.

 

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته وفخره لكسر مصر الرقم العالمي الخاص بإعلان التوعية بالسرطان، وتسجيل ذلك باسم المبادرة الرئاسية «للكشف عن الأورام السرطانية»، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية في دعم صحة المرأة والذي تعززه القيادة السياسية فيما تطلقه من مبادرات صحية تخص المرأة المصرية، وأهمها مبادرات "الكشف المبكر عن سرطان الثدي، دعم صحة المرأة المصرية، صحة المرأة والجنين".

 

وأضاف السبكي، أن التسجيل بموسوعة جينيس إنجاز يضاف لسجل وزارة الصحة والمبادرات الصحية الرئاسية، لافتًا إلى أن المبادرات الرئاسية تزداد نجاحاتها يوم بعد يوم، ومنوهًا أن المبادرات الصحية الرئاسية أثمرت عن قاعدة بيانات محكمة، لربطها مع قاعدة بيانات التأمين الصحي الشامل عن كافة الأمراض والتداخلات، وتابع: نعرب عن سعادتنا لإقامة الاحتفالية اليوم بمحافظة بورسعيد نقطة انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تسريع وتيرة تطبيق المنظومة بإطلاقها في 3 محافظات خلال سنة واحدة.

 

وأكد السبكي، اهتمام الهيئة شموليًا بخدمات صحة المرأة بشكل عام خاصة في ظل التغطية الصحية الشاملة التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، ومؤكدًا أن المنظومة توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية في جودة الخدمة، ومشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية للمرأة مما ينعكس إيجابًا علي صحة المجتمع من أجل بناء مستقبل أفضل لصحة مصر.

 

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية ، إلى التعاون مع الشركاء الوطنيين من المؤسسات والجمعيات الأهلية والخاصة التي تهدف إلى دعم ملف صحة المرأة، وكان منها التعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم في أول بروتوكول لإجراء المسح الطبي لأكثر من مليون سيدة من منتفعات التأمين الصحي الشامل للكشف المبكر عن الأورام السرطانية بمحافظات تطبيق المنظومة، وكانت أحدثها حملة "اسبقي بخطوة للكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي وعنق الرحم" بمستشفى دار صحة المرأة التابعة للهيئة ببورسعيد خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وثمَّن رئيس هيئة الرعاية الصحية ، دور الجمعيات الأهلية والشراكات الوطنية الداعمة لتوجهات الدولة، ومنها تعزيز الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والمطابقة للأكواد العالمية للمرأة المصرية، بهدف الوصول في النهاية لنتائج تعزز من صحتها.

وزير الصحة: 85% مستوى رضا المواطنين عن التأمين الشامل في بورسعيد

عبد الغفار يتفقد مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد

ومن جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، إن حضور ممثلي موسوعة جينيس العالمية لمصر والمشاركة في هذا الحدث الكبير، يعكس الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية، لدعم صحة المرأة، مؤكدًا أهمية التعاون والشراكة الناجحة بين كافة الأطراف، سواء كانت حكومية أو مجتمع مدني، أو خاصة، بهدف الوصول في النهاية لنتائج تعزز من صحة المرأة المصرية.

رئيس هيئة الرعاية الصحية

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وتجدر الإشارة، إلى أنه تتضمن فعاليات الاحتفالية تسجيل موسوعة جينيس Guinness World Records لأكبر Cancer Ribbon بالعالم بمساحة 6000 متر مربع، بالإضافة إلى استخدام أكثر من 3 آلاف متر قماش يطوف مقر الحملة ويحمل شعار التوعية بالسرطان، وعقب انتهاء الاحتفالية سيتم التبرع بتلك الكمية من القماش، للمؤسسات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي، والتي تعمل في مجال الحماية والوقاية وعلاج مرضى السرطان.

 

وتتضمن فعاليات الاحتفالية أيضًا، 4 جلسات توعوية حول "سرطان القولون، سرطان الثدي، سرطان الرئة، سرطان عنق الرحم"، إلى جانب وجود Femi Health Bazaar لعرض المنتجات اليدوية للسيدات وذلك لدعم السيدات المنتجات.

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