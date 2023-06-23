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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الغضبان : منصة اعرف بورسعيد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الإلكترونية

الغضبان : منصة اعرف
الغضبان : منصة "اعرف بورسعيد" إضافة جديدة لمنظومة الخدمات ال

التقي اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم ،العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة ، لاستعرض آخر تطورات العمل في عدد من الموضوعات المتعلقة بالديوان العام، مؤكدا أن الجهاز الإداري شهد تطورا غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة في إطار التحول الرقمي الذي جرى بكافة المؤسسات والمجالات بمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام للمحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والدكتورة نور الهدي الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور وعدد من مديري المديريات والادارات وجميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة والأحياء، والعاملين بمركز التراخيص والتحول الرقمي وشبكة معلومات.

الغضبان : منصة "اعرف بورسعيد" إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الإلكترونية

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وأكد محافظ بورسعيد أهمية الدقة في العمل والابتعاد عن الطرق النمطية والحفاظ على روح التعاون والمحبة بين الأجهزة التنفيذية، وذلك للاستمرار في تحقيق النجاح على أرض بورسعيد، وأوضح المحافظ أن إعادة بناء المواطن تعد الهدف الرئيسي للدولة المصرية والذي يتحقق من خلاله النمو والرخاء، مشيرا لأهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة .

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الاستعانة بأكفأ العناصر الشبابية المدربة على أعلى مستوى،  للمشاركة في خطط التنمية التي تشهدها بورسعيد،  كما تم اختيارهم وفق أسس وشروط معينة تضمن توفير بيئة عمل مميزة و ناجحة، لافتا إلى أن العناصر الشبابية كان لهم دور كبير في نجاح المشروعات الكبرى التي شهدتها بورسعيد مؤخرا.

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ووجه محافظ بورسعيد جميع العاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة ، بضرورة الحرص على تحقيق بيئة عمل متطورة، والحفاظ على روح التعاون والتكامل بين العاملين بالإدارة، فضلا عن الدقة وسرعة إنجاز الاعمال ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم لجميع الإدارات والعاملين بها لتنفيذ المهام المنوطة اليهم على أعلى درجة من الكفاءة.

كما أشاد محافظ بورسعيد بمجهودات مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية تحت قيادة الدكتورة نور الهدى الجمال،  مشيدا بدور المؤسسة الفعال والمؤثر في الفعاليات الثقافية والسياحية والتعليمية التي تشهدها محافظة بورسعيد، فضلا عن مشاركتها المجتمعية في المشروعات التنموية والخدمية، ودورها في نشر التوعية والقضايا الأخلاقية في المجتمع البورسعيدي و خاصة نشر الوعي والثقافة في المناطق الأكثر احتياجا. وأضاف بأن الموسسة سوف تقوم بتنظيم دورات تدريبية للعاملين بالديوان العام في مجالات التوعية. 

الغضبان : منصة "اعرف بورسعيد" إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الإلكترونية ٢

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من جانبها، وجهت الدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل وثقته في المؤسسة، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد يعد الداعم الأول لجهود المؤسسة في بورسعيد وهو ما كان له بالغ الأثر في تحقيق تعاون مثمر بالعديد من المجالات معربه عن سعادتها بالمشاركة في ورشة عمل البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة ومشاركة المؤسسة في إضافة خدماتها التكنولوجية لدعم البوابة  الإلكترونية  للمحافظة.مؤكده على تقديم كافة الدعم للتسويق لمبادرة "اعرف بورسعيد"، بهدف تحقيق الرواج السياحي المنشود لمحافظة بورسعيد، والذى يأتي في إطار خطة المحافظة نحو وضع بورسعيد على خريطة السياحة، وازدهار رحلات اليوم الواحد.

واستعرضت المهندسة شيماء جودة مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي تدشين البوابة الإلكترونية لـ محافظة بورسعيد، المنصة الإلكترونية "اعرف بورسعيد"، والتي تعد إضافة جديدة لمنظومة الخدمات المقدمة، للتعريف بمعالم بورسعيد السياحية والحضارية، ونشر كل ما يتعلق بالمشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة ، مشيره أنه تم تدشين المنصة الإلكترونية "اعرف بورسعيد"، نتيجة انتشار المعالم السياحية والحضارية لمحافظة بورسعيد مؤخرا على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والتى تمكن زائرو بورسعيد من التعرف على المعالم التراثية والسياحية والحضارية التى تجذب زائرى المحافظة ،وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة "البوابة الموحدة"، ليكون للمواطن هوية رقمية واحدة للحصول على كافة الخدمات. وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية، وذلك لمنع التكدس والازدحام في المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن. 

الغضبان : منصة "اعرف بورسعيد" إضافة جديدة لمنظومة الخدمات الإلكترونية ٣

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وشهد اللقاء استعراض عدد من المقترحات وآليات التعاون بين المحافظة  ومشكاة نور، ووجه محافظ بورسعيد بالتنسيق بين المؤسسة والسكرتير العام للمحافظة والإدارات المختصة للبدء في الخطوات التنفيذية للتعاون بين الجانبين.

وطالب محافظ بورسعيد، الجهاز الإداري  بالمحافظة بالاستمرار في تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة الذي تشهدها محافظه بورسعيد والدولة المصرية ، واستحداث الوسائل الحديثة ، وتدريب العاملين فى كافة المؤسسات على أعلى مستوى .

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