شحن 153 ألف طن من خام الكلينكر عبر ميناء شرق بورسعيد

استمرت عمليات شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الافريقية عبر الأرصفة الجديدة في ميناء شرق بورسعيد .

و استقبلت ارصفة ميناء شرق بورسعيد السفينة KAAN AKSOY القادمة من تركيا لشحن 51 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار .

كما استقبلت الأرصفة ذاتها بميناء شرق بورسعيد السفينة IDEE FIXE القادمة من ميناء الدخيلة لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر إلى السنغال.

كما انتهى ميناء شرق بورسعيد من شحن السفينة VILA OLYMPIC القادمة من الاسكندريه لشحن 47 ألف طن من خام الكلينكر إلى توجو .

على جانب آخر استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة ZAMZAM A وذلك لتفريغ 3407 طن رخام.

كما استقبل الميناء السفينة ALSU وذلك لشحن 3050 طن صودا كاوية.

وفي هذا الصدد، تتخذ الجهات المعنية جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء و عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة .