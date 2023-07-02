عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

صدى البلد

قدمت مذيعة "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة حيث يبحث المواطن بشكل دائم عن شقق الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي توفرها الدولة بأسعار مناسبة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم لها بسهولة.

شاهد الفيديو:

وانتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، من بيع كراسات الشروط الخاصة بشقق مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، كما تم الانتهاء أيضًا من سداد مقدم جدية الحجز والذي تراوح بين 70 و106 آلاف جنيه يوم الإثنين الماضي الموافق 26 يونيو.

وتأتي مرحلة جديدة بعد انتهاء شراء الكراسات، وهي التقديم على حجز الوحدات في موعد محدد لكل المشروع، حيث يتم تقديم استمارة الحجز على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

كما يتم التقديم على مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن تخصيص الشقق سيكون بالقرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تعقد الجلسة الخاصة بشقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فضيحة .. أحمد سعد ومنظمة حفلته بتونس يتبادلان الألفاظ على الهواء.. فيديو

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023 .. خبر عاجل بشأنه الآن

على طريقة إمام عاشور.. خالد الغندور يسخر من انتقال رمضان صبحي للأهلي

اخرسي.. أحمد سعد يهين منظمة حفلته بعد تقاضيه 80 ألف دولار في ساعة غنا| القصة الكاملة

زيزو في الصدارة.. تعرف على قائمة أغلى 10 لاعبين في الدوري المصري

هدايا العيد للمصريين.. زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية تصل لـ 42%

قرار جديد من البنك المركزي بشأن رسوم وحدود السحب والإيداع خلال أيام

أفضل دعاء بين العصر والمغرب.. 5 كلمات تجعل أيامك كلها سعادة

موضوعات متعلقة

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

ادعولها بالشفاء.. إعلامية شهيرة تفقد النطق فجأة والسبب يثير الدهشة

إيقاف رضوى الشربيني.. قصة بوست الخروف وإهانة الرجال وcbc تحيلها للتحقيق

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

كلب شرس يفترس معلمة بحي الساحل

في ذكرى ميلاده| الشيخ إمام.. الملحن الذي أحبه الجميع

لأول مرة.. الكشف عن قيمة عقود قوات فاجنر مع روسيا

صائد الأسلحة النووية.. الولايات المتحدة ترسل سلاحا خطيرا إلى أوروبا

نادي كفر الشيخ يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلي

ماذا تقول عند أذان المغرب؟ .. رسول الله أوصى بـ 5 أدعية للفرج العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالملاية اللف.. دينا الشربيني تثير الجدل في أحدث ظهور لها

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

وصفات فعالة لعلاج التينيا من مطبخك.. الزبادي والثوم الافضل

بعد إهانة رجال مصر| رضوى الشربيني.. حكاية مذيعة أدمنت الإثارة فوقعت في الفخ

فيديو

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

أنا حي.. فيس بوك يعلن وفاة فنان مصري وهو على قيد الحياة

خناقة أحمد سعد مع منظمة حفلات تونسية.. | ماذا حدث؟

زيادة مرتقبة في الذهب| هل ترتفع أسعاره بعد العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ