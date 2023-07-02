فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

قدمت مذيعة "صدى البلد"، إيمان عبد اللطيف، تغطية جديدة حيث يبحث المواطن بشكل دائم عن شقق الإسكان التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي توفرها الدولة بأسعار مناسبة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم لها بسهولة.

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وانتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، من بيع كراسات الشروط الخاصة بشقق مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة أكتوبر ولؤلؤة بدر ولؤلؤة العاشر من رمضان، كما تم الانتهاء أيضًا من سداد مقدم جدية الحجز والذي تراوح بين 70 و106 آلاف جنيه يوم الإثنين الماضي الموافق 26 يونيو.

وتأتي مرحلة جديدة بعد انتهاء شراء الكراسات، وهي التقديم على حجز الوحدات في موعد محدد لكل المشروع، حيث يتم تقديم استمارة الحجز على شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

كما يتم التقديم على مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وأكدت هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن تخصيص الشقق سيكون بالقرعة العلنية بين المتقدمين، حيث تعقد الجلسة الخاصة بشقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد 3 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين 11 سبتمبر 2023.