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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قسط على 6 سنوات.. إزاى تحجز وحدتك الفاخرة فى نزهة الأندلس؟

وحدة سكنية
وحدة سكنية

تسعى الحكومة إلى توفير وحدات سكنية فى متناول الجميع وبأسعار مدعومة، وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي  بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة، والتي من بينها مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.

حجز وحدات مشروع نزهة الأندلس 

ويحرص الكثير من المواطنين على الحصول على وحدات سكنية لأسعار فى متناول اليد، وعليه تقوم الحكومة بتوفير  شقق الإسكان الاجتماعي وأراضٍ سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة، حيث يمكن للجميع مع توافر الشروط التقديم عليها.

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وفى الطرح الجديد، أعلنت وزارة الإسكان عن مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمساحات وأسعار متنوعة، من أجل توفير الوحدات السكنية للمواطنين.


تفاصيل حجز وحدات نزهة الأندلس

وتتضمن تفاصيل حجز وحدات نزهة الأندلس في مدينة القاهرة الجديدة، إمكانية التقسيط على 6 سنوات بدون فوائد، ويصل عدد الشقق المتاحة للحجز لـ380 شقة.

ويمكن للمواطنين الراغبين فى حجز شقق نزهة الأندلس القيام بالحجز عبر الموقع الإلكتروني للحجز، وسداد رسوم  100 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، بالإضافة إلى دفع 1000 جنيه مصروفات إدارية، وذلك فى موعد أقصاه 22 أغسطس.

أسعار وحدات نزهة الأندلس

وتتوافر مساحات مختلفة فى وحدات نزهة الأندلس، حيث إن هناك وحدات سكنية بمساحة 140 مترا في الدور الأرضي، بمليون و575 ألف جنيه، ويتم سداد 100 ألف جنيه جدية حجز، واستكمال 15% من ثمن الوحدة خلال شهر من انتهاء الحجز والتي تقدر بـ167 ألف جنيه.

كما تشمل رسوم وحدات مشروع نزهة الأندلس سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 3 أشهر من انتهاء الحجز، والتي تقدر بـ157 ألف جنيه.

كما يلزم  22 ألفا و500 جنيه كل 3 أشهر لمدة 3 سنوات، حيث ستكون قيمة كل الدفعات 270 ألف جنيه، كما يقوم المواطن الحاصل على وحدة سكنية فى مشروع نزهة الأندلس بسداد 20% دفعة استلام والتي تقدر بـ315 ألف جنيه، ويكون المتقدم سدد 60% من الوحدة قبل الاستلام.

تفاصيل شقق مشروع نزهة الأندلس

ويتضمن الطرح الخاص بوحدات مشروع نزهة الأندلس  28 عمارة سكنية مكونة من “جراج + دور أرضي + 5 أدوار متكررة”، وبكل دور 4 وحدات سكنية بإجمالي 672 وحدة سكنية.

ويشمل مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث وجود مدخل وسلم العمارة مجهز بأرضيات وحوائط من الجرانيت - العمارة مزودة بمصعد يخدم سكان العمارة بحيث يبدأ من الجراج.

وتوفر الإسكان فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث 24 مكانا لانتظار السيارات لـ 24 وحدة سكنية بالجراج .

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وتناسب مساحات وحدات نزهة الأندلس تصميم المساحات والتقسيم الداخلي للوحدة السكنية لتناسب جميع المستويات، حيث تتراوح المساحات من 130 لـ150 م2 والوحدة مكونة من صالة استقبال 2 قطعة و3 غرف نوم و2 حمام (حمام رئیسي - حمام خاص بغرفة النوم) ومطبخ.

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