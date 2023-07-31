للصحفيين.. شقق بأسعار مخفضة في مدينتي| موعد فتح باب الحجز خلال أيام

تطرح نقابة الصحفيين، خلال الفترة القليلة القادمة وحدات سكنية للأعضاء وأسرهم، فى مدينتي و سكن مصر و دار مصر ، هذا بالإضافة إلى شقق أخرى فى الإسكان الاجتماعي .

ومن المقرر أن تعلن لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين عن جميع الشقق التى ستحصل عليها وشروط وموعد فتح باب الحجز لجميع الوحدات السكنية “مدينتي وسكن مصر ودار مصر ، و الإسكان الاجتماعي" .

وينتظر أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين وأسرهم أعلان تفاصيل الوحدات السكنية وموعد فتح باب الحجز فى مدينتي و سكن مصر ودار مصر ، و الإسكان الاجتماعي .

وكان قد التقى خالد البلشي نقيب الصحفيين الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأسبوع لبحث عدد من الملفات المتعلقة خاصة بملف الإسكان وبحث الحصول على شقق فى مدينتي و سكن مصر ودار مصر ، و الإسكان الاجتماعي

وضم اللقاء الدكتور وليد عباس معاون الوزير والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات والمهندس أمين غنيم نائب رئيس الهيئة لقطاع المشروعات العقارية والتجارية.



في البداية وجه نقيب الصحفيين، الدعوة لوزير الإسكان، لعقد لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بملف الإسكان، ومن جانبه أعرب الوزير عن موافقته المبدئية وسيتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من القضايا الخاصة بملف الإسكان بالنقابة :

فيما يخص أرض نقابة الصحفيين، الذي تم سحبها في مارس الماضي، وتم إرسال مخاطبات بشأنها ومتابعتها بجهود من الزميل عبدالرؤوف خليفة، رئيس لجنة الإسكان، أكد الوزير أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسته وافق على إعادة التعامل على قطعة أرض مدينة الصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر وفق الشروط والضوابط المقررة، والتي سيتم إرسالها إلى نقابة الصحفيين مطلع الأسبوع المقبل، وستستكمل لجنة الإسكان والزميل عبد الرؤوف خليفة الجهود في هذا الصدد لإتمام المشروع.

كما حصلت النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص عدد (50 وحدة سكنية) بمشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة بعد مخاطبات رسمية من النقيب و سيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء إجراءات استيفاء الشروط والتخصيص وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.

كما ناقش اللقاء حصول النقابة على موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص قطعة أرض بمساحة (16295.058م2) بمنطقة المقابر بمدينة 6 أكتوبر الجديدة لبناء مقابر عليها بنظام اللحد، وتم التأكيد على مخاطبة الوزارة النقابة بتفاصيل التخصيص

وسيتم تكليف لجنة الإسكان بإنهاء الإجراءات ومراجعة شروط الحصول عليها وطرح إعلان للزملاء للتقدم لها.



ويأتي تخصيص أرض المقابر بناء على مخاطبات من مجلس النقابة الحالي استكمالا لجهود بدأها نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان.

كما تم الموافقة المبدئية من جانب الوزير على طلب البلشي تخصيص وحدات سكنية في عدد من مشروعات منها سكن مصر ودار مصر على أن تحدد لجنة الاسكان احتياجات الصحفيين والتواصل مع الوزارة لإنهاء الإجراءات .

وعلى هامش ذلك تواصلت النقابة مع الصندوق الاجتماعي للحصول على عددٍ من الوحدات السكنية في مختلف المحافظات، علما بأن نسخة من البروتوكول وصلت للنقابة تخص وحدات متاحة في محافظات الفيوم والمنوفية والبحيرة ومطروح وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والاقصر وسيتم توقيعها والاعلان عن شروطها خلال الأيام القليلة المقبلة.