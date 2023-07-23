بعد حملة التضامن.. بشرى سارة بشأن حصول ذوى الهمم على وحدات سكنية

أيدت مها شعبان عضو مجلس النواب، توجه وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية.

الإنتصار للاشخاص ذوي الإعاقة

وقالت “شعبان” لـ"صدى البلد"، إن البرلمان قام بمناقشة مشروع قانون ذوي الاعاقة والموافقة عليه من اجل الإنتصار للاشخاص ذوي الإعاقة، لافتة الى أن القانون يتيح وجود بطاقة للخدمات المتكاملة ويستطيع ذوي الهمم الحصول عليها عن طريق المجالس الطبية.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن بطاقة الخدمات المتكاملة يوجد بها درجة ونوع الإعاقة وتُجدد كل 7 سنوات، كما تتضمن الإعاقات الصعبة مثل البتر أو الشلل الرباعي، وهذه الإصابات لا تُجدد البطاقات الخاصة بها.



وتابعت عضو مجلس النواب: «هذه البطاقة يمكن استخدامها للتسجيل من أجل الحصول على وحدات سكنية، ويمكن استغلالها أيضا في استقلال المركبات وغيرها من الخدمات المميزة».

تفاصيل حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإطلاق حملة المليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية.

وحول تفاصيل الحملة قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق الوزارة حملة "المليون بطاقة خدمات متكاملة" على مستوى الجمهورية خلال الفترة القادمة، بهدف التيسير على ذوي الإعاقة وأسرهم في استخراج البطاقة، إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة منها ومد مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة لها.



وقالت الوزيرة في تصريحات لها إن الوزارة ستسخر كافة إمكاناتها وتتوسع في التعاون مع الشركاء من الجمعيات والمؤسسات الأهلية للوصول إلى ذوي الإعاقة في مناطق سكنهم، حيث من المقرر أن يشارك أكبر عدد من المتطوعين بجانب الرائدات الريفيات في الحملة، حيث سيقومون بالوصول إلى ذوي الإعاقة والقيام نيابة عنهم بتسجيل طلبات حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملة بعد تسجيل البيانات المطلوبة من كل حالة".

وبشأن المستفيدين من الحملة، كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى استخراج بطاقات الخدمات لأصحاب ١٢ نوع إعاقة، وهي الأنواع التي تم تحديدها بواسطة المختصين والتي لا تحتاج إلى كشف طبي لتحديد إعاقتها وهي: الشلل الدماغي، الشلل الرباعي ، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد (يد أو قدم)، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ)، واضطراب طيف التوحد.