في 4 خطوات.. طريقة الحصول على وحدة سكنية فاخرة من الإسكان

تقدم الدولة كافة التسهيلات للمواطنين من أجل الحصول علي وحدة سكنية بأسعار مدعومة وعليه تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بشكل دوري عن طرح شقق فى مشروعات الإسكان المتنوعة.



وحدة سكنية من وزارة الإسكان



ويحرص الكثير من المواطنين، الحصول علي وحدات سكنية لأسعار فى متناول اليد وعليه تقوم الحكومة بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي وأراضي سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بأسعار مخفضة حيث يمكن للكافة مع توافر الشروط التقديم عليها.

توفر وزارة الإسكان للمواطنين إمكانية الحصول علي وحدة سكنية متنوعة ومختلفة من حيث المكان والتشطيب والمساحة وبأنظمة سداد ميسرة .

شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث



وللراغبين فى حجز وحدة سكنية فاخرة فقد أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمساحات تتراوح من 130 حتى 150 مترًا مربعًا.



ويستمر الحجز فى وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث حتي يوم الثلاثاء 22 أغسطس خاصة بعد فتح باب الحجز منذ الأحد الماضي حيث أن الحجز بالأسبقية.

أسعار وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث



وتختلف أسعار الوحدة السكنية فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة حيث ان رسوم سداد جدية الحجز يصل إلى 100 ألف جنيه.

وطرحت وزارة الإسكان 28 عمارة سكنية، فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية.

إجراءات الحصول على وحدة سكنية من وزارة الإسكان

وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة التي يجب على المواطن الراغب فى الحصول على وحدة سكنية القيام بها وتشمل مايلي :-

- سرعة الحجز على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والاسكان وكتابة البيانات فى موعد أقصاه الثلاثاء 2023/8/22 الساعة 11:59 مساءَ.

- ييلزم على الراغبين في التقديم على مشروع نزهة الأندلس تسجيل البيانات وملء استمارة الحجز

- سداد 100 ألف جنيه رسوم سداد جدية الحجز.

- يسدد مبلغ 1000 جنية لا غير مصروفات تسجيل لا ترد - دفعة واحدة وغير مجزأ - على أن يتم استكمال باقي مقدم الحجز، خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل حتى 5 أكتوبر 2023.



طريقة سداد رسوم وحدة مشروع نزهة الأندلس



و يتم التحويل من حساب العميل أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية فقط ويتحمل القائم بالتحويل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي الى رقم الحساب بأحد طرق السداد التالية:

- يتم تحويل مبلغ جدية الحجز من خلال سویفت (سویفت کود HDBKEGCAXXX).

- يتم سداد جدية الحجز من خلال التحويل من حساب العميل في كافة البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- كما يمكن سداد جدية الحجز التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

- أو من خلال دفع جدية الحجز نقدا لدي احدي فروع بنك التعمير والإسكان.

- يستلم العميل رسالة SMS تفيد وصول مبلغ جدية الحجز خلال 72 ساعة .