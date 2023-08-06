احصل على وحدتك.. أعرف خطوات حجز وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس

يسعي الكثير من المواطنين إلي الحصول على وحدة سكنية بأسعار مميزة وأنظمة تقسيط سهلة وعليه توفر الدولة مشروعات الإسكان التي تمكن المواطن من إمتلاك وحدتها باشكال ميسرة.



شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث



وتوفر الحكومة وحدات سكنية وشقق إسكان تتناسب مع كل الفئات بأنظمة سداد مريحة والتي من بينها طرح 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بمساحات تتراوح من 130 حتى 150 مترًا مربعًا.

ويبدء الحجز الإلكتروني لوحدات مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بداية من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس حيث أن الحجز بالأسبقية.

أسعار شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

وتتوافر أسعار شقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث بأسعار تنافسية حيث ان رسوم سداد جدية الحجز يصل إلى 100 ألف جنيه وتختلف أسعار أي وحدة سكنية حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة.

ويتكون طرح شقق مشروع الإسكان الاجتماعي نزهة الأندلس من 28 عمارة سكنية، مكونة من بدروم وجراج ودور أرضي و5 أدوار متكررة، بكل دور 4 وحدات سكنية.



شروط حجز شقق نزهة الأندلس



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول على وحدة سكنية فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث وتشمل مايلي :-

- يشترط من أجل الحصول علي وحدة سكنية فى مشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- كما يشترط أيضا أن يكون للمتقدم أهلية التصرف.

- كما يمكن التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

- يشترط ألا يسبق للمتقدم الاستفادة من مشروعات الإسكان.

- أن تكون الوحدات للاستخدام السكني فقط.

-لا يجوز تغيير الاستخدام المخصص.

طريقة التقديم على وحدات نزهة الأندلس اونلاين

هناك مجموعة من الخطوات التي يلزم على الراغبين في التقديم على وحدات نزهة الأندلس online القيام بها والتي تبدء بما يلي :-

- الدخول لموقع الحجز عبر بنك التعمير والاسكان ويقوم المواطن بإنشاء حساب جديد.

- والنسبة للحجز باسم قاصر يجب إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد.

- من بين الخطوات أيضا تسجيل البريد الإلكتروني ضمن كلمة المرور.

- وبعد التسجيل يتم إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة لمدة 5 دقائق عن طريق SMS.

- يقوم المواطن بالدخول على الموقع من خلال الضغط على المستخدم الحالى وتسجيل الرقم القومي وكلمة المرور.

- يتيح الموقع استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة كافة التفاصيل (المساحات - الأسعار - أرقام العمارات) مع إمكانية استعراض خطوات الحجز (فيديو / مكتوبة).

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط علي (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة) سوف تظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد كتابة البيان ومراجعتها يقوم المواطن بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة .