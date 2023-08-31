150 جنيها شهريا.. قروض بدون فوائد لأصحاب المعاشات| تفاصيل

يتعرض الكثير من المواطنين إلى ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قروض والتي تحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وعليه توفر وزارة الأوقاف وأيضا بنك ناصر قروض بدون رسوم أو فاوئد أو رسوم إدارية .

وتسعي الوزارة من خلال القرض الحسن إلي المساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ولكن وفق شروط معينة يجب أن يتحلى بها المقترض.

شروط الحصول على القرض الحسن من الأوقاف



وبالنسبة للعاملون في الأوقاف والجهات التابعة لها لابد من توافر شروط بعينها والتي تتضمن مايلي :-



- من أمضى 5 سنوات عمل فأكثر، يكون مبلغ القرض بحد أقصى 15 ألف جنيه، ألا يجمع هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر.

- يشترط ألا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده كما يشترط أن تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من ثلاث سنوات.

- يخصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، على 50 شهرًا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- عدم إخلاء طرف المقترض لأي سبب من الأسباب إلا بعد سداد ما تبقى من القرض.

وفيما يخص من قضوا مدة أقل من 5 سنوات تعيين بوزارة الأوقاف والهيئات التابعة لها، يشترط الأتي:

- ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاث سنوات تعيينًا.

- يشتكى يكون مبلغ القرض ستة آلاف جنيه.

- تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا.

شروط قرض الأوقاف للعاملون بالجهاز الإداري

- يجري صرف مبلغ القرض حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.

- يتم تخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا.

- أن تكون المدة المتبقية في خدمة طالب القرض ثلاث سنوات عند نشر هذا الإعلان، بالشروط التالية:

- ألا تقل مدة طالب القرض عن 15 سنة خدمة فعلية متصلة، وفقًا للقانون المنظم.

- ألا يجمع بين القرض وأي قرض مصرفي آخر أو مدين بفيزا مشتريات كما أنه لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

- إقرار بقبول تحويل المرتب لأي فرع من فروع بنك مصر.

قرص بنك ناصر



كما يقدم بنك ناصر قرض لفئات معينة والتي تتضمن

- الفئات المستحقة لقرض بنك ناصر بدون فائدة أصحاب المرتبات

- الفئات المستحقة لقرض بنك ناصر بدون فائدة أصحاب المعاشات وورثة المعاشات.

شروط بنك ناصر بدون فوائد

- تتضمن الشروط في أصحاب الرواتب، ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات- وتقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة– وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

- وفيما يخص أصحاب المعاشات يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما، وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

إجراءات الحصول على قرض بنك ناصر بدون فائدة

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى للمقترض والضامن «ساريـــة».

- يتم تقديم الرقم التأميني للمقترض والضامن والمستفيد.

- يتم تقديم بيان مفردات (مرتب / معاش) للمقترض ومرتب الضامن.

- فى حالة قرض الزواج يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبه للمسلمين أو الطوائف المسيحية لاتزيد مدته عن سبع سنوات.



- فى حالة قرض العلاج تقديم شهاده طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

تصل قيمة قسط بنك ناصر بدون فائدة حتى 10.000 جنيه لنحو 280 جنيهًا شهريا لمدة 3 سنوات.