عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

5%.. التضامن تزف بشرى سارة: قروض بفائدة منخفضة

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قالت ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للحماية وشيكان الأمان، أن الوزارة تطلق كارت حرفى للعمالة لتوفير خدمات تأمينية وصحية، مضيفة أننا نعمل على تطوير مشروع الأسر المنتجة ويستهدف تمكين الأسر الحاصل على الدعم النقدى، ويوفر ورش تم افتتاحها في المحافظات تعمل على توفير الدعم الفني والتدريبي وإنشاء قاعدة بيانات للأسر المنتجة.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، "نعمل على إنشاء منصة إلكترونية لتسجيل الأسر المنتجة لعمل قاعدة بيانات لإدخالهم على منظومة التأمينات والمعاشات، وتقديم بعض الخدمات الاجتماعية ومنها برامج التعليم والصحة على 420 مركز على مستوى الجمهورية".

وتابعت، هناك ربط ما بين الأسر المنتجة وأيادى مصر لخلق سوق جديدة خلاف معرض ديارنا، وتم إقامة 25 معرض ومنهم 8 معارض مستهدف الجزيرة العربية وأفريقيا والذى يعتبر قطاع كثيفة العمالة ويوفر العملة الأجنبية للدولة.. كارت حرفى يقدم خدمات لوزارة التضامن وكذلك يتيح لهم فتح حساب في البنك المركزى للمساعدة في توفير قروض بفائدة مخفضة بنسبة من 5 لـ 10 %".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يخفف من أزمة الدولار.. قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري

إثيوبيا تصدر بيانا حول سد النهضة.. بعد انتهاء مفاوضات القاهرة

في ستين داهية.. حسن شاكوش يهاجم جمهور حفلته بالساحل الشمالي.. فيديو

أفضل وقت للشراء.. تراجع جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

مطربة لبنانية تغضب الجمهور المصري في حفلها بالساحل الشمالي

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

عماد البناني يكشف حقيقة موافقة الزمالك على تقسيط غرامة كهربا

أول رد من عماد البناني على رفض بعض جماهير الزمالك لتوليه الإدارة.. فيديو

ترشيحاتنا

الموقع متاح الآن.. اطلع على رابط نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

حكم المسح على الجورب الملبوس على جورب آخر.. سؤال غريب وهذه إجابته

الأهلي والزمالك على قمة مجموعات دوري أبطال أفريقيا لكرة اليد

ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بريتيش بيتروليوم تستثمر 3.5 مليار دولار في مصر خلال 3 سنوات

ميمي عبد الرازق: لا مجاملات في فريق الداخلية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تضارب الأقاويل.. محمد صلاح يرد على أنباء تعاقده مع اتحاد جدة

أكلة غير متوقعة تحميك من مشاكل القولون

أصوات مرعبة..فيديو أجنبي يثير جدلا لكائنات غريبة تحوم حول سفينة

حقيقة تواجد محمد صلاح في دبي للكشف الطبي| التفاصيل الكاملة

فيديو

قصة المسلم الصغير والمعلمة التي هزت الهند/ فيديو جراف

أنهت حياته بالفياجرا.. اعترافات مثيرة لـ زوجة وصديقها في جريمة عجوز روض الفرج

انهيار عقار في الإسماعيلية .. محاولات انتشال ضحايا من تحت الانقاض

٪15 مرة واحدة.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ