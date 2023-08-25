500 ألف جنيه .. تفاصيل قرض العمرة في هذه البنوك

مع اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف تعمل البنوك على تنشيط بيع قروض لتمويل تكاليف رحلات أداء العمرة شاملة (تذاكر الطيران والإقامة في السعودية) بقيمة قد تصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

ويستفيد من تمويل العمرة الذي تدرجه البنوك تحت اسم برنامج قرض العمرة أو برنامج تمويل الرحلات السياحية شرائح مختلفة من العملاء سواء موظفي الحكومة أو القطاع الخاص، أو أصحاب المهن والأعمال الحرة، والمعاشات.

ويخضع تحديد قيمة قرض أداء العمرة في بنوك مصر والبركة وفيصل الإسلامي لكل حسب الدخل الشهري لكل عميل وقدرته على سداد أقساط القرض بانتظام تجنبا لاحتمالات التعثر عن السداد.

وتتباين شروط قرض أداء تمويل العمرة من بنك إلى آخر على مستوى قيمة التمويل وعدد سنوات القرض ونسبة الفائدة، وغير ذلك من الشروط التي يضعها كل بنك حسب سياسته كالآتي:

بنك مصر

- قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

- نسبة الفائدة: تبدأ من 22% سنويا على أساس متناقص ويتوقف زيادة النسبة حسب نوع وظيفة العميل وفترة سداد القرض.

- المصروفات الإدارية: بدون مصروفات لفترة مؤقتة.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري: يبلغ ألف جنيه كحد أدنى لموظفي الحكومة وألفين جنيه للقطاع الخاص.

بنك البركة

- قيمة القرض: تصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة السداد: تصل إلى 3 سنوات.

- نسبة الفائدة: تزيد 2% عن نسبة الإقراض لدى البنك المركزي لتسجل حاليا 22.25% سنويا على أساس متناقص.

- المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع مدير الفرع.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما.

- الدخل الشهري: يبلغ 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

بنك فيصل الإسلامي

- قيمة القرض: تصل لـ 500 ألف جنيه كحد أقصى.

- فترة سداد: تصل إلى 5 سنوات.

- سعر الفائدة: يتم احتسابه بنسبة تزيد عن نسبة الإقراض لدى البنك المركزي مع موظف خدمة العملاء في كل فرع.

- المصاريف الإدارية: من 1% إلى 2% تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

- سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- الدخل الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

المستندات والأوراق المطوبة من العميل للموافقة على القرض

- بطاقة رقم قومي سارية.

- عرض سعر شامل تكاليف الرحلة.

- فاتورة مرافق حديثة (هاتف وكهرباء وغاز إلخ).

- عرض سعر شامل تكاليف الرحلة.

إثبات دخل للعاملين

- فى حالة تحويل الراتب : يتم تقديم تعهد معتمد من البنك بتحويل الراتب أو القسط + شهادة دخل حديثة.

- فى حالة عدم تحويل الراتب : كشف حساب معتمد لآخر 6 أشهر.

إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة والأعمال

- كشف حساب بنكي لأخر 6 اشهر السابقة .

- ورق السجل التجارى وبطاقة ضريبية سارية