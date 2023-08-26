للشباب.. قروض تمويل بـ 400 ألف جنيه في 3 بنوك.. تفاصيل

تطرح البنوك مبادرات جديدة لمساعدة الشباب وحديثي التخرج لتأمين مشروع أو عمل يؤمن من خلاله احتياجاته المعيشية، فقد أتاحت 3 بنوك قروضا صغيرة لتمويل شراء أجهزة سكوتر أو تروسيكل أو دراجة بخارية.

وقدمت بنوك مصر والزراعي المصري وqnb هذه الأنواع من القروض لكن كل بنك فيهم يضع شروطا محددة للتمويل وتحديد المنتج المستهدف تمويله.

وبدأ العديد من الشباب استخدام الدراجات البخارية أو التروسيكل وسكوتر (موتوسيكل صغير الحجم) كوسيلة لإقامة مشروع صغير أو كوسيلة للعمل في بعض المحال والمطاعم لتوصيل الطلبات أو استخدامه للرحلات الداخلية بالأجرة بعد اعتماد بعضها من شركات النقل الذكي التي تعتمد على التطبيقات الإلكترونية في حجز التنقلات الداخلية.

وهذه هي تفاصيل قروض شر اء سكوتر والدراجة البخارية والتروسيكل في 3 بنوك.

بنك مصر ( قرض سكوتر)

- قيمة القرض: تصل إلى 400 ألف جنيه كحد أقصى.

- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة شراءه دون إلزام العميل بسداد جزء من ثمنه كمقدمة للموافقة على القرض.

- فترة السداد: تصل إلى 7 سنوات.

- نسبة الفائدة: تبدأ 22.5% سنويا على أساس متناقص وتزيد حسب مدة والجهة التي يعمل بها العميل قطاع خاص أو مهن وأعمال حرة.

- المصروفات الإدارية: من 1% إلى 2% حسب نوع وظيفة العميل.

- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.

-الدخل الشهري: لا يقل عن ألفين جنيه كحد أدنى.

البنك الزراعي المصري (قرض تروسيكل)

- قيمة القرض: تصل إلى 16 ألف جنيه كحد أقصى.

- نسبة التمويل: يلتزم العميل بسداد أقل نسبة من ثمنه كمقدمة لشرائه للتأكد من صدق نوايا العميل في استخدام القرض لشرائه وليس منتج آخر.

- فترة السداد: تصل إلى عامين.

- نسبة الفائدة: تزيد قليلا عن نسبة الإقراض لدى البنك المركزي التي تصل حاليا إلى 20.25% سنويا.

- المصروفات الإدارية: يتم تحديدها مع موظف خدمة العملاء في كل فرع.

- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.

- الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.

بنك qnb الأهلي (قرض دراجة بخارية)

- قيمة القرض: تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.

- نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة الدراجة دون إلزام العميل بسداد جزء من ثمنها كمقدمة للموافقة على القرض.

- فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات.

- نسبة الفائدة: يتم تحديدها مع مدير الفرع وتتباين من عميل إلى آخر حسب الجهة التي يعمل بها ومدة سداد القرض.

- المصروفات الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة.

- سن العميل: يبدأ من 21 عاما.

- الدخل الشهري: لا يقل عن ألف جنيه كحد أدنى.

المستندات الأساسية المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق حديث على مقر إقامة العميل ( غاز أو كهرباء أو مياه أو تليفون).

-عرض سعر الجهاز.

ويحق للبنك طلب أية أوراق إضافية لضمان الموافقة على صرف القرض.