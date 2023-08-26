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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى النمسا

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد غدا الاثنين، رحلة خاصة إلى فيينا بالنمسا تنقل على متنها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادا لدخول الفريق في معسكر تدريبي مغلق هناك خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن تقلع طائرة مصر للطيران على متنها النادي الأهلى، من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، وسط تسهيلات خاصة من فرق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي وأيضا من مصر للطيران.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، وجه الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية، لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الأهلي. 

وأكد خالد بيبو ، على تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعده حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة حتى يتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد، وقال إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للموسم الجديد حيث استأنف الأحمر تدريباته أمس الأول بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الكروي.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لفحوصات وقياسات طبية أمس الجمعة، حيث تم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لإجراء تلك القياسات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات الموسم القادم محليا وقاريا وذلك من أجل الحفاظ على نجاحات الموسم الماضي التي شهدت حصد 5 بطولات وهي الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المحلي مرتين.

مصر للطيران الأهلى النادي الأهلي مطار القاهرة

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