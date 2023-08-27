1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهودا حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير 2023.

قيمة زيادة الاشتراك التأميني

وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من أول يناير 2023 كما يلي :-

- 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه

-بدأ تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير الماضي

زيادة الاشتراك التأميني



ووفق القانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.



وينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدني للاشتراك التأميني فى شهر يناير المقبل، بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنويا.

ووفق قانون المعاشات يتم زيادة الاشتراك التأميني 15% وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.

الهدف من زيادة الاشتراك التأميني

ويهدف قرار زيادة الإشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية و تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .



ويصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.



ووفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، نتج عن زيادة الحد الأقصى للتأمينات 2023، والذي بدأت تطبيقه من يناير الماضي، زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بالفعل.



ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد على أنه يتحدد الحد الأدنى للاشتراك التأميني بالنسبة للمؤمن عليهم، بواقع 1000 جنيه شهريا و 7000 جنيه للحد الأقصى، وذلك كان قد تم تطبيقه في عام 2020، قبل أن تزداد تلك النسبة 15% سنويًا لتصل إلى 10900 جنيه الحد الأقصى، و 1700 جنيه كحد أدنى للتأمينات الاجتماعية.

طرق صرف المعاشات

ويصرف المعاشات من خلال مايلي :-

- يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري

- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة

- بنوك القرى والبنوك التجارية

- منافذ شركة فوري





- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة