عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

1700 جنيه .. بشرى لأصحاب المعاشات| أعرف الموعد

المعاشات
المعاشات

تسعى الدولة المصرية إلى بذل جهودا حثيثة فى ملف المعاشات خاصة مع بدء تطبيق قرار  رفع الحدين الأدنى و الأقصى لأجر الاشتراك التأميني منذ بداية يناير 2023.

قيمة زيادة الاشتراك التأميني

وتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني اعتباراً من أول يناير 2023  كما يلي :-

txt

زيادة 30%.. بشرى لأصحاب المعاشات| هتصرف اتنين

txt

لأصحاب المعاشات.. موعد صرف معاش سبتمبر 2023 وطرق الحصول عليه

- 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه

-  رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه

-بدأ  تطبيق قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني يناير الماضي

زيادة الاشتراك التأميني


ووفق القانون يتم تطبيق زيادة الاشتراك التأميني الذي يؤديه الموظفون بداية من شهر يناير من كل عام، وذلك وفقًا لنص اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد.


وينتظر أصحاب المعاشات زيادة الحد الأدني للاشتراك التأميني فى  شهر يناير المقبل، بالتزامن مع تفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك التأميني المقررة سنويا.

ووفق قانون المعاشات يتم زيادة الاشتراك التأميني 15%  وذلك بشكل سنوي، ولمدة 7 سنوات أي حتي عام 2027، وعليه تزداد الاشتراكات التأمينية في شهر يناير من كل عام.

الهدف من زيادة الاشتراك التأميني

ويهدف قرار زيادة الإشتراك التأميني لتنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الإجتماعية و تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش .


ويصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيه في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيه.


ووفق ما أعلنته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في وقت سابق، نتج عن زيادة الحد الأقصى للتأمينات 2023، والذي بدأت تطبيقه من يناير الماضي، زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بالفعل.


ونصت المادة 53 من اللائحة التنفيذية لـ قانون المعاشات الجديد  على أنه يتحدد الحد الأدنى للاشتراك التأميني بالنسبة للمؤمن عليهم، بواقع 1000 جنيه شهريا و 7000 جنيه للحد الأقصى، وذلك كان قد تم تطبيقه في عام 2020، قبل أن تزداد تلك النسبة 15% سنويًا لتصل إلى 10900 جنيه الحد الأقصى، و 1700 جنيه كحد أدنى للتأمينات الاجتماعية.

طرق صرف المعاشات

ويصرف المعاشات من خلال مايلي :-

- يتم الصرف من خلال مكاتب البريد المصري

- فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة

- بنوك القرى والبنوك التجارية

- منافذ شركة فوري 
 

txt

لـ أصحاب المعاشات.. معلومات هامة لحماية المعاش من القطع والوقف| تفاصيل

txt

معاشات سبتمر 2023.. اعرف المستفيدين الجدد والفئات المستحقة لنسبة الـ 15%


- ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM

-  المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة

المعاشات أصحاب المعاشات صرف المعاشات اجر الاشتراك التأميني الاشتراك التأمينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

موضوعات متعلقة

زيادة سنوية 1%.. تفاصيل تسوية المعاشات بنسبة 80% بقانون التأمينات الجديد

رفع سن المعاش لـ65 سنة فى هذا التوقيت بقانون التأمينات الجديد

ترشيحاتنا

مدبولي: تمويل 222 ألف مشروع بـ6.8 مليار جنيه خلال 2022 وفر 370.000 وظيفة

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو

معدات محترقة وجثث جنود متفحمة في أوكرانيا.. ورئيس الشيشان: هذه نهايتكم

الأهلي يوافق على إعارة القندوسي إلى سيراميكا كليوباترا

«زحل» جوهرة المجموعة الشمسية يلمع في السماء الآن.. هل يوجد خطر علينا

بسعر يبدأ من 1700 جنيه..أحدث موبايلات أطلقتها Nokia و Xiaomi

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ