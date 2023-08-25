معاشات سبتمر 2023.. اعرف المستفيدين الجدد والفئات المستحقة لنسبة الـ 15%

أيام قليلة تفصلنا عن شهر سبتمبر 2023 .. حيث يرتقب الآلاف من المصريين حلول شهر سبتمر للإستعداد لصرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وذلك من خلال المنافذ التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية.

و تجرى استعدادات مكثفة والتجهيز مع قدوم موعد صرف معاش شهر سبتمبر 2023 المقرر له الجمعة الموافق 1 سبتمبر 2023 وذلك لجميع المستحقين.

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موعد صرف معاش سبتمبر 2023

وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر.

واستعد بنك ناصر الاجتماعي لتنظيم الصرف وتوفير سيولة فى ماكينات الصراف الآلية atm مع قدوم موعد صرف معاشات كل شهر ، وتجهيز ماكينات الصرف الآلى ATM، وسيتم الصرف عن طريق جميع فروع بنك ناصر المنتشرة في محافظات الجمهورية.

موعد زيادة المعاشات

يمنح المتقاعدون زيادة المعاشات 2023، بموجب قانون المعاشات الجديد، الذي نص على أن يصرف لأصحاب المعاشات علاوة دورية في أول يوليو من كل عام، حيث تقر بمجلس النواب قبل نهاية يونيو 2023، على أن يبدأ صرفها بداية من شهر يوليو، وهو التزام تقوم بها الحكومة سنويًا، باستثناء العام الماضي 2022، فقد تم تبكير موعد صرف العلاوة الدورية ليكون في أبريل بدلا من يوليو، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، في ضوء التداعيات الاقتصادية، التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

المستحقين للمعاش

حدد قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية الفئات المستحقة للمعاش، والتى جاءت وفقا للآتي:

- الأرمل أو الأرملة ما لم يتم الزواج بعدها أو الالتحاق بعمل.

- الابنة ما يم تتزوج بعدها أو تكون منزوجه أصلا.

- الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 سنة أو إن كان طالبا حتى 26 سنة أو كان عاجزا عن الكسب.

- الأخوة والأخوات بشرط إثبات إعالة المؤمن عليهم.



حالات قطع المعاش



يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:

1- وفاة المستحق.

2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4- توافر شروط استحقاق معاش آخر.

وتصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.