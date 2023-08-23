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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تفاصيل آخر زيادة.. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

معاشات
معاشات

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين عن كيفية صرف معاش شهر سبتمبر 2023، والتي تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، فى صرف معاشات سبتمبر 2023 بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر من ماكينات الصراف الالي atm  ويتم الصرف بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وتم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية حيث سيتم تنفيذ عملية الصرف في يوم 1 سبتمبر 2023.


كيفية الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2023

  1. زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
  2. تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت لا تملك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد من خلال الموقع.
  3. بمجرد تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
  4. بعد الدخول إلى حسابك
  5. ستجد معلوماتك المتعلقة عن المعاش .

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أماكن صرف معاشات سبتمبر 2023

  1. البريد المصري.
  2. منافذ شركة فورى.
  3. فروع بنك ناصر الاجتماعي.
  4. ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).
  5. البنوك التجارية.
  6. بنوك القرى.
  7. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.

تفاصيل آخر زيادة للمعاشات 2023

آخر زيادة في المعاشات كانت خلال شهر أبريل 2023 الماضي، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبكير موعد زيادة المعاشات التي كانت مقررة في شهر يوليو المقبل، وتم تطبيقها في شهر أبريل الماضي بنسبة 15% في المعاشات، وجائت كالآتي:

  1. زيادة المعاشات لـ 1495 جنيهًا بعدما كانت 1300 جنيه.
  2. زيادة المعاشات لـ 2645 جنيهًا بعدما كانت 2300 جنيه.
  3. زيادة المعاشات لـ 4025 جنيهًا بعدما كانت 3500 جنيه.
  4. زيادة المعاشات لـ 4945 جنيهًا بعدما كانت 4300 جنيه.
  5. زيادة المعاشات لـ 6095 جنيهًا بعدما كانت 5300 جنيه.
  6. زيادة المعاشات لـ 7475 جنيهًا بعدما كانت 6500 جنيه.

المستحقون للمعاش في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

  1. الابن بشرط ألا يكون بلغ 21 عامًا إلا لو كان عاجزا أو طالب علم.
  2. الإخوة والأخوات شرط إثبات إعالة المؤمن عليهم لهم ووفقا لشروط اللائحة التنفيذية.
  3. الأرمل أو الأرملة، ويشترط توثيق عقد الزواج وعدم الزواج بأخرى.
  4.  الابنة بشرط ألا تكون متزوجة.
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