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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد زيادة معاشات تكافل وكرامة.. استعدادات مكثفة لصرف شهر أغسطس

صدى البلد

موعد صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر أغسطس  2023 ، ينتظره المستحقين للدعم النقدي كل شهر ، حيث أن هناك استعدادات وتجهيزات مكثفة للتجهيز لعملية الصرف وتوفير المعاشات بعدة طرق لحماية المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد

 

وحذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من نشاط الرياح، امس الخميس 10 أغسطس، على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ ( العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط ) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر فوق سطح البحر.

 

كما كشفت خرائط الطقس استمرار نشاط الرياح وارتفاع الأمواج حتى يوم السبت المقبل، مشددة على اتخاذ الحذر والاحتياطات اللازمة بالنسبة لـ المصطافين حرصا على سلامتهم.

 

وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات استعدادات صرف المساعدات النقدية الشهرية معاش "تكافل و كرامة" للأسر المستفيدة عن شهر أغسطس 2023 ، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة سهلة للحصول على معاش تكافل وكرامة بدون التأثر بالطقس السيىء و حالة الطقس ودرجات الحرارة المرتفعة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية.

 

ومن جانب آخر، تواصل وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي معاش "تكافل وكرامة" لـ شهر يوليو 2023  الماضي للذين يستحقون الدعم النقدي الذين يزيد عددهم على 22 مليون مواطن و5.2 ملايين أسرة في جميع محافظات مصر.

 

ويتم صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة، في منتصف كل شهر ، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر يوليو 2023 اليوم السبت ويتم صرف الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع المحافظات، إضافة إلى ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري.

زيادة 25% على معاش تكافل وكرامة

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25%، في أبريل الماضي، لجميع المستحقين من برنامج تكافل وكرامة، ضمن قرارات رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في الحكومة والمعاشات، وأكدت الحكومة أنهم يبلغون نحو 5.2 مليون أسرة أي ما يعادل نحو 22 مليون مواطن مصري.

وتعمل الدولة على الارتقاء بمعيشة المواطن وتحسين مستواه الاجتماعي وتوفير جميع احتياجاته والدعم اللازم سواء في التعليم أو المسكن والملبس والصحة، لذلك اهتمت الحكومة بملف الحماية الاجتماعية، كما حرصت على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يسهم في استهداف الفئات المستحقة.

ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش تكافل وكرامة 500 جنيه، بعد زيادة 25%، إلى 625 جنيها.

وبعد زيادة المعاشات في أبريل الماضي، زاد معاش تكافل وكرامة لـ المسنين الذين يحصلون على 450 جنيهًا، إلى 562.5 جنيه.

كما وصل معاش تكافل وكرامة لـ الأشخاص ذوي الهمم الذين يحصلون على معاش 450 جنيها، بعد الزيادة، إلى 562.5 جنيه شهريا.

وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام بقيمة 350 جنيها، بعد الزيادة إلى 437.5 جنيه.

وبرنامج تكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ووضعت الوزارة عددًا من المعايير للقبول بالبرنامج، ويتعين على المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي ألا يكون لديه أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية، بجانب أن تكون حالة الأسرة تحت خط الفقر بناءً على المعادلة الإحصائية المقررة، إضافة إلى استيفاء بيانات التقدم للبرنامج.

طريقة التقديم فى معاش تكافل وكرامة

ويمكن الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم واحضار المستندات المطلوبة كالآتي :

-صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 عاما فأكثر.


-صور قسيمة الزواج أو الطلاق.


-صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.


-صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.


-قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 عاما وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.


-كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.


-صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.


-صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.


-صورة إقرار الوصاية للأيتام.


-صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب أو الأم.

 

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط وضوابط لتنظيم عملية وصول الدعم النقظى لمستحقيه، ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز يعمل لدى الحكومة أو في القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يكون يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة تضامنية، وأن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عاما بمراحل التعليم المختلفة.

الجدير بالذكر  تم إتاحة عدة طرق أثناء صرف معاش تكافل و كرامة وذلك تيسيرا على المواطنين خاصة في أوقات ارتفاع درجات الحرارة التى حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية .

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