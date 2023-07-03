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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التطبيق بدأ .. زيادة 25% لـ معاش تكافل وكرامة 2023 رسميًا

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة 2023

بدأت الحكومة مع انطلاق شهر يوليوالجاري، في تطبيق قرار زيادة معاش تكافل وكرامة 2023، ضمن باب دعم برامج الحماية الاجتماعية، في الموازنة  الجديدة التي بدأت الحكومة تطبيقها، بعد أن حصلت على موافقة مجلس النواب، حيث يقضي القانون بألا يفض المجلس دور الانعقاد قبل إقرار الموازنة العامة للدولة.

واستهدفت الموازنة العامة للدولة، التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك لمجابهة التحديات الاقتصادية والظروف المعيشية الصعبة، الناجمة عن تدهور الأوضاع عالميا وانعكاساتها السلبية على الدول النامية، وإحداث موجة تضخم قياسية وغير مسبوقة، وكان على رأسها معاش تكافل وكرامة 2023.

زيادة معاش تكافل وكرامة

وجاء معاش تكافل وكرامة، والذي يمنح للأسر الأكثر احتياجًا، التي لا يوجد لها دخلًا ثابتًا، على رأس برامج الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة المصرية بالموازنة الجديدة 2023/2024، مستهدفة بذلك دعم الأسر الفقيرة، عبر زيادة عدد المستفيدين من البرنامج، إضافة إلى زيادة الفئات المالية التي يتحصل عليها المستفيدون من معاش تكافل وكرامة.

وقد نصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة 2023 ليصل لأكثر من 5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25%، بتكلفة سنوية قدرها 6.4 مليار جنيه. وبلغ إجمالي معاش تكافل وكرامة بالموازنة الجديدة 2023/2024، نحو 31 مليار جنيها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

أما فيما يتعلق بشروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، فقد حددها القانون في بعض الأمور التي تضمن وصول المستحقات المالية للفئات الأكثر احتياجًا، على رأسها ألا يكون أحد أفراد الأسرة المعيلة موظفًا بالحكومة أو القطاع العام، سواء كان الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، إضافة ألا تكون الأسرة المستقدمة لديها أولاد حتى سن الـ 18، ويكون الأولاد من سن 6 سنوات إلى 18 سنة بمراحل التعليم.

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واشترط القانون للحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، أن يكون المسنين أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن، يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام لا ينال الرعاية من الأب أو الأم وإنما من أقاربه بداية من الدرجة الثانية.

حالات قطع معاش تكافل وكرامة

وحدد القانون حالات قطع معاش تكافل وكرامة 2023، وذلك بعد زيادته بداية من الشهر الجاري، وبتوجيهات من القيادة السياسية، لتوسيع دائرة المستفيدين، والعمل على تحسين أحوالهم المعيشية.

ويوقف معاش تكافل وكرامة 2023 في عدة حالات، على رأسها ثبوت طالب المساعدة أو المتقدم للحصول والاستفادة من معاش تكافل وكرامة تقديمه لبيانات غير صحيحة في طلب الخدمة، ويوقف المعاش على الفور، حتى وإن كان قد حصل عليه واستفاد منه شهريا.

قطع معاش تكافل وكرامة 2023

ونفس الأمر، حال قدم بيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية، من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة 2023، وأغفل مصدرا من دخله، وكان سببا في حصوله على مبالغ لا يستحقها من معاش تكافل وكرامة، ويقطع على الفور معاش تكافل وكرامة في تلك الحالة.

في حال صدور أحكام جنائية ضد المستفيد من معاش تكافل وكرامة 2023، على أن يكون الحكم الصادر حكمًا نهائيًا، وذلك في قضايا تخص التسول أو إحدى الجرائم التي ينجم عنها تعريض الطفل للخطر أو قضايا الاتجار بالبشر، ففي تلك الحالة يصدر مدير مديرية التضامن الاجتماعي قرارًا بقطع المعاش عن صاحبه.

وتبدأ الحكومة في منح المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2023 زيادة مالية تقدر بنحو 25%، وذلك بهدف زيادة الدخل، في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بها وتطلقها الحكومة على مدار الفترة الأخيرة، بتوجيهات رئاسية.

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