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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

202 مليار جنيه لدعم المعاشات بالموازنة الجديدة 2023 /2024

المالية
المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، انتهت الخزانة العامة للدولة من تحويل ٧٠١ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية خلال ٤٨ شهرًا، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وذلك لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.

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أضاف الوزير، أننا مستمرون فى تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات وتم تخصيص ٢٠٢ مليار جنيه بالموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمعدل نمو سنوى ٦٪، ضمن اتفاق فض التشابكات، مقارنة بـ ١٩٠,٥ مليار جنيه بموازنة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل ١,٦ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحلول عام ٢٠٢٦، وذلك وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح الوزير أن الخزانة العامة للدولة سوف تُسدد نحو ٤٥ تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على مدار ٥٠ عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من عام ٢٠١٩.

أشار الوزير، إلى أن الحزمة الأخيرة لتحسين الأجور تضمنت تخصيص ٥٥ مليار جنيه لزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪ اعتبارًا من شهر أبريل الماضي، على نحو يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتقليل حدة الآثار التضخمية الناتجة عن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا، مع تبعات الحرب فى أوروبا.

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