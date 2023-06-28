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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في أول أيام عيد الأضحى..استمرار الكشف على المواطنين بحملة 100يوم صحة بسرس الليان

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة في المنوفية

تستمر محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحي المبارك، في متابعة حملة ١٠٠ يوم صحة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف على المواطنين، حيث بدأت الحملة بقرى ومراكز المحافظة تزامنا مع انطلاقها من العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إن الحملة تضم كافة المبادرات الرئاسية من بينها الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة «الاعتلال الكلوي، السكري، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن»، وخدمات دعم صحة المرأة «التوعية بالفحص الذاتي للثدي، التوعية بالصحة الإنجابية، خدمات تنظيم وتنمية الأسرة، العناية بصحة الأم والجنين، كشف وعلاج السمع للأطفال حديثي الولادة ،وفحص المقبلين على الزواج وكبار السن والأطفال المبتسرين، كما تشمل المبادرة مختلف التخصصات الطبية من جراحة وباطنة وأطفال.

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وأضاف المحافظ، أن الحملة تعمل من خلال 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة، و238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية، تعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً ولمدة 100 يوم لتقديم الخدمات الطبية المختلفة والمتنوعة بالمجان لكافة فئات المجتمع .

وقال الدكتور محمد حامد، مدير مستشفى سرس الليان، إن الحملة مستمرة داخل مدينة سرس الليان لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لكل المترددين، حيث يتم توقيع الكشف الطبي في جميع التخصصات، والمساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار، مُضيفًا أنه يتم تقديم الخدمة الطبية اللازمة لكل المواطنين بالمجان.

وأضاف مدير سرس الليان أنه يتم تقديم خدمات المبادرات داخل سيارة ثابتة بمحيط مستشفى سرس الليان، إضافة إلي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية لكافة الأمراض، حيث يبدأ المريض خطواته بالتسجيل الطبي وينتهي بالحصول على الخدمة الطبية اللازمة وبالمجان.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المبادرات الرئاسية الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة أول أيام عيد الأضحى المبارك محافظة المنوفية

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