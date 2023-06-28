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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يؤدى صلاة عيد الأضحى بمسجد الرؤوف الرحيم ويشارك المواطنين فرحتهم|شاهد

محافظ المنوفية أثناء
محافظ المنوفية أثناء صلاة عيد الأضحى

أدي صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحي المبارك ، وسط جموع المصلين بمسجد الرؤوف الرحيم  بمدينة شبين الكوم ، وبحضور نائبه محمد موسى ،  واللواء حازم عبدالحميد مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية  ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .


وألقي الشيخ كمال عمار مدير الدعوة  ، خطبة العيد مقدماً التهنئة لجموع المصلين بعيد الأضحي المبارك ، مؤكداً أن الأعياد مواسم خير وبركة تفرح فيها النفوس وتبتهج بها الأفئدة ، وتتلاقي الوجوه والقلوب متسمة بالسعادة الصادقة والبسمة الصافية ، وأن يوم عيد الأضحي أعظم الأيام عند الله وهو يوم الحج الأكبر ، وهذا اليوم العظيم يجسد في نفوس المصريين معاني التضحية والفداء والتضحية ألوان ودرجات وليست شعارات وكلمات ، تقال باللسان إنما التضحية بذل وعطاء ، فداء وايثار ، وقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم أروع الأمثلة في التضحية والفداء ، والمحن والابتلاءات لا تعرف زمانا ولا مكانا ولا جنسا ولا سنا ، ولا تجامل أحدا حتي ولو كان رسولا أو نبيا ، يظنها الناس ابتلاءات وما هي إلا مفاتيح السعد، يدفع الله بها عنك شرا ويكتب لك بها أجرا ، وسيدنا إبراهيم يعلمنا ان التعلق بالله هو الامن الذي لا ينقطع ، ويعلمنا أن طريق الصبر نهايته جبر ، وأن عظم البلاء علي قدر عظم الرجال .

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وخلال الخطبة ، أكد فضيلة الشيخ كمال عمار أن هذا اليوم فرصة لتوطيد صلة الارحام بين الاسر وعلينا ضرورة إغتنام مثل هذه المناسبات والأعياد في أخذ العبر بالترابط والتكافل ، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح والسلام التي يدعو بها الدين الأسلامي ، مشيراً إلي أن يوم العيد فرصة لتوطيد العلاقات الإجتماعية بالتزاور والتلاقي وصلة الأرحام ونشر المودة والرحمة بين الناس .


من جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشعب المنوفية بمناسبة عيد الأضحي المبارك ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة ، ومتمنياً أن يعيد المولي عز وجل هذه الأيام علي أمتنا الإسلامية ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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