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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن المنوفية تودع طفلة بدور رعاية وتتقدم ببلاغ ضد الأسرة الكفيلة

إيداع طفلة تعرضت
إيداع طفلة تعرضت لحروق دار رعاية في المنوفية

أودعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية، طفلة لدى أسرة كفيلة، إحدى دور الرعاية، فور ورود معلومات بوجود حروق في ذراعها، وتولت النيابة التحقيقات.

وأوضح إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أنه فور ورود معلومات بتعرض طفلة لدى أسرة كفيلة لحروق، وجه على الفور التدخل السريع والضبطية القضائية بسرعة التحرك، لإنقاذ الطفلة.

وأضاف مدير تضامن المنوفية، أنه تبين أن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وبها آثار حروق في الذراع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وجهزت المديرية إحدى الدور لاستقبال الطفلة وعمل التدخلات النفسية لحين انتهاء مجرى التحقيقات.

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من جانبها، أوضحت مرفت رمزي وكيل المديرية أنه تم التحرك سريعا بناء على التكليف الصادر من وكيل الوزارة وعمل محضر والتوجه بقوة شرطية لاستلام الطفلة، والتي وجهت النيابة بإيداعها بأيدي دور الرعاية.

وأضافت سهام صبري مدير إدارة الأسرة والطفولة ورئيس فريق التدخل السريع بالمنوفية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات حيال الواقعة وتم توفير إحدى الدور وجاري عمل التدخلات مع الطفلة لضمان استقرارها الصحي والنفسي، بالإضافة إلى توفير كافة أوجه الرعاية لها، وإزالة الآثار النفسية التي ربما تكون قد تعرضت لها.
 

التدخل السريع التضامن الاجتماعي الضبطية القضائية تضامن المنوفية محافظة المنوفية

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